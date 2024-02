România, dată în judecată de Pfizer pentru 560 de milioane de euro. S-a stabilit primul termen al procesului din Bruxelles

Țara noastră este chemată în instanță de Pfizer. România ar avea de plătit 560 de milioane de euro companiei farmaceutice pentru vaccinurile anti-covid, achiziționate și neplătite.

Sursa foto: Gettyimages

Reprezentată de Ministerul Sănătății, România a fost notificată să se prezinte în data de 20.02.2024, la ora 09.00, în fața primei camere a Tribunalului de Primă Instanță francofon din Bruxelles, de compania Pfizer.

Țării noastre i se solicită executarea contractului de achiziție prin plata prețului pentru cele 28.940.613 doze rămase pe care le-a achiziționat în valoare de 564.341.953,5 euro, respectiv plata către Pfizer România a sumei de 2.780.851.410,07 RON, sub rezerva majorării pe parcursul procedurii, plus dobânda la rata de refinanțare a BCE plus 5 puncte.

Citește și: România primește o ofertă din Polonia, după ce Pfizer a cerut țării noastre o sumă uriașă pentru vaccinurile neplătite

Totodată, compania Pfizer, solicită obligarea României la plata tuturor costurilor și cheltuielilor de judecată aferente procedurii, inclusiv a costurilor aferente procedurii de citare și a daunelor procedurale stabilite la 22.500 EURO.

Astfel țara noastră, ar avea de plătit peste 560 de milioane de euro. Amintim că România are depozitele pline cu vaccinuri şi cu echipamente care expiră.