România, pe ultimul loc în UE la vaccinurile anti-COVID administrate în ultima săptămână

Conform acestor statistici, luni, 16 august, în Uniunea Europeană au fost administrate peste 1,8 milioane de doze de vaccin.

România se află pe ultimul loc la vaccinarea pe 100 de persoane, în ultima săptămână.

De când a început vaccinarea anti-COVID și până acum, la numărul de doze la 100 de persoane, România se situează pe penultimul loc, cu 49.95%. Bulgaria este pe ultimul loc, cu doar 31.15%.

În ceea ce privește vaccinarea cu ambele doze și cea cu o singură doză, România se situează și aici pe penultimul loc, înaintea Bulgariei, cu 26,7%.

