Situație critică în Județul Sălaj din cauza COVID-19. Se ia în calcul limitarea circulației după ora 23:00

Sălaj este sigurul județ din România unde indicele de infectare a depășit 5 la 1000 de locuitori. Mai exact 5,17 este rată de infectare în Sălaj.

Pentru localitățile Zalău, Jibou și Cehul Silvaniei, unde rată de infectare depășește 8 la 1000 de locuitori, se ia în considerarea limitarea circulației persoanelor după ora 23:00 seară.

"Am încercat să mărim capacitatea de testare la nivelul județului Sălaj. Putem să spunem că suntem peste medie. Am înființat încă 4 centre de testare. Am făcut demersuri pentru a trece pe lista spitalelor Covid și alte spitale din județ, și o mărire a numărului de paturi în Spitalul Județean.

Am luat în calcul, tot pentru a completă măsurile naționale, și ideea unei limitări a circulației. Ne-am gândit că ar fi o măsură foarte bună să limităm această circulație a persoanelor după 23:00", e declarat Prefectul Județului Sălaj, luni, într-o conferință de presă.

Prefectul Salajului, Virgil Țurcaș a programat luni o videoconferință cu reprezentanții Guvernului, în vederea găsirii de soluții pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19.