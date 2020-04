Scenariul lansat de IT-istul Bogdan Micu: 'România va avea între 2.500 și 3.000 de morți la final'

"Eu pun aceasta previziune aici. Sa fie. Datele rezultate pe scenariul probabil:

1. Incepand cu aprox 8 aprilie vom trece de 5000 de confirmati. In modelul meu confirmatii si spitalizatii sunt pusi impreuna. Dar o parte sunt in carantina de fapt.

2. Undeva pe 25 aprilie - 30 aprilie (+-5 zile) vom trece de 1000 de decese.

3. Peakul (cazuri in spital si carantina cu simptome grave) va incepe cam pe 7-9 aprilie si va dura pana in 15 mai. Dupa 15 mai vom scadea sub 5000 de oameni in spitale si carantina.

4. Ziua cu cei mai mult oameni in spitale va fi aproximativ intre 17-25 aprilie. Cu aproximativ 8535 oameni in spitale si carantina dar cu simptome grave.

5. In perioada de peak vom avea cam 35-40 de decese pe zi.

6. La 1 iulie ma astept sa fi declarat deja epidemia invinsa. Cu cateva cazuri noi declarate pe vremea aia. Sau aproape nici unul.

7. La 1 iulie cand vom fi invins, vom avea aprox 2657 decese", a scris Bogdan Micu pe Facebook.