Senatorul PNL Vergil Chiţac, infectat cu coronavirus

Senatorul PNL Vergil Chiţac se află printre cele patru cazuri de azi, confirmate la Constanţa.

Chiţac, candidatul PNL la Primăria Constanţa, a călătorit într-o delegație cu două persoane infectate.

Senatorul ştia din 6 martie că este suspect de coronavirus.

Premierul interimar Ludovic Orban a anunțat, vineri, că, după ce parlamentarul Virgil Chițac a fost confirmat cu coronavirus, că atât el, cât și toți membrii Biroului pollitic național se vor izola, la domiciliu.

Ludovic Orban a anunțat că a intrat în contact cu senatorul Virgil Chițac, care a fost confirmat cu coronavirus. În acest context, Orban a anunțat că Biroului politic național se vor izola.

Premierul a spus că se va izola la Vila Lac 1 până după testare și aflarea rezultatului.

Orban a precizat că nu va mai participa la consultările de la Cotroceni cu președintele Iohannis, programate să aibă loc începând cu ora 13.

Ieri, Chiţac spunea că suferă de o simplă răceală și că nu avea simptome de infecție cu COVID-19.

"Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent”, spunea, ieri, senatorul PNL.

Încă cinci persoane au fost confirmate cu coronavirus, vineri dimineața, în București.

Dr. Monica Pop, reţetă pentru creşterea imunităţii, în plină pandemie de coronavirus. "Astfel, şansele de îmbolnăvire vor fi mult, mult mai mici!"

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are criterii stricte pentru definirea unei situaţii de pandemie. În general, se ajunge la această situaţie în cazul epidemiilor răspândite pe multe continente şi dacă există un grad mare de răspândire la nivel internaţional şi în comunităţi.

În privinţa măsurilor care ar trebui luate într-o astfel de situaţie, unităţile medicale trebuie să fie pregătite pentru un aflux mare de pacienţi, să facă stocuri de medicamente antivirale şi să avertizeze populaţia despre situaţie.

Senatorul PNL Vergil Chiţac, infectat cu coronavirus