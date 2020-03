Tânără fugită din carantină la Buzău, găsită de jandarmi în braţele iubitului: „M-au ţinut trei zile, am ieşit pe poartă“

După revenirea din străinătate, fata fusese plasată în carantină, în urmă cu patru zile, la Spitalul de Boli Infecţioase din Buzău. Prietenul acesteia nu putea să o viziteze, iar tânăra nu a mai rezistat. Buzoianca a fugit de sub nasul cadrelor medicale, fără nicio remuşcare, potrivit Stiri de Buzău.

”Mi-au făcut testele, m-au ţinut trei zile în carantină şi n-am nimic. Am ieşit pe poartă. Am plecat pentru că nu am nimic, domnule. Am făcut teste. Dar eu o să plec iar acuma”, declară tânăra sosită zilele trecute din Elveţia.

Cei doi îndrăgostiți au fost luaţi cu o maşină specială de la Pompieri şi plasaţi în carantină, sub pază, unde vor petrece următoarele 14 zile. Buzoianca va fi sancţionată pentru nerespectarea normelor de carantină sau izolare.