De ce în România nu se mai fac teste pentru noua tulpină de coronavirus: Explicațiile medicilor de la "Matei Balș"

"Momentan nu facem pentru că Institutul Matei Balș nu mai are kit-uri. Suntem în procedura de achiziționare a unor noi kit-uri de secvențiere. Dar nici pe reacțiile PCR nu s-au observat mutații suspecte. Mă refer strict la probele lucrate în Institutul Matei Balș." a declarat la Antena 3 medicul Cătălin Apostolescu.

Antena 3 a prezentat în exclusivitate un interviu cu femeia din Giurgiu, infectată cu noua tulpină SARS CoV-2, care face ravagii acum în Marea Britanie.

Luni, la ora 00:00, femeia de 27 ani din Colibasi, primul caz de tulpină nouă de COVID în Ro, iese din izolare, după 14 zile.

Femeia susține că nu i s-a dovedit în acte că este infectată cu noua tulpină.

”Nu mi s-a dovedit în acte, doar mi s-a confirmat. M-au sunat de la Matei Balș și mi-au spus că sunt purtătoare de tulpina nouă. Noi ne mai duceam la Matei Balș, de fiecare dată când aveam o problemă. Și am fost acolo special pentru testare, pentru că cea mică avea simptome gastrointestinale și tușea.

După testarea de acolo au trecut 3 zile. Și după 3 zile mi-au spus că au văzut modificări. Dar copila nu are tulpină, nici nu știu ce să zic.. Are coronavirus, dar nu are noua tulpină, chiar dacă o alăptez, pentru că are doar 10 luni”, spune femeia.