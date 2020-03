Un cuplu din Mangalia, îmbolnăvit de coronavirus în vacanţă, trage un semnal de alarmă: Nu e o glumă, o simțim pe propria piele

”Nu îmi stă în fire să las postări cu texte kilometrice, dar azi am simţit că este cazul să trag un semnal de alarmă celor care nu iau în serios acest virus.

Pe data de 14 martie am ajuns acasă, din vacanţă şi am hotărat să ne autoizolăm.

Am ţinut legătura cu medicul de familie în toate aceste zile. Marţi, Alex (soţul meu) a început să aibă febră şi o tuşe seacă uşoară.

Miercuri seară a intervenit şi o durere de cap, ceea ce l-a făcut să sune la ambulanţă, sub îndemnul medicului de familie. A fost dus la Spitalul de Boli infecţioase din Constanţa. Joi l-au anunţat că este pozitiv la coronavirus.

Eu am rămas acasă, iar aseară să apară şi la mine simptome asemănătoare cu ale lui Alex (febră uşoară şi durere de oase, însoţite de o respiraţie puţin greoaie). Acum sunt în acelaşi spital cu Alex şi aştept rezultatul testului care va fi pozitiv (evident).

Partea cea mai importantă şi care ne bucură enorm este că nu am intrat în contact cu nimeni, nu am părăsit domiciliul.

Acestea fiind spuse, STAŢI ACASĂ, nu este o glumă. Vă spunem pentru că o simţim pe propria piele. La spital, eu stau izolată, într-o cameră din secţia de Pediatrie, deoarece nu mai sunt saloane libere.

Ideea acestui mesaj este să înţelegeţi că trebuie să vă protejaţi atât pe voi cât şi pe ceilalţi. Virusul s-a lipit de noi atât de uşor şi fără să ne dăm seama.

Deşi am fost în vacanţă, înconjuraţi de multe persoane, nu am avut nici un moment senzaţia că am făcut ceva greşit, care ne-ar putea afecta sănătatea. Ne-am protejat pe cât posibil, ne -am spălat şi dezinfectat mâinile foarte des, am stat departe de oamenii “suspecţi” din punctul nostru de vedere, dar se pare că a fost în zadar. Virusul acesta e foarte puternic şi rezistent.

Vă spunem încă o dată şi cu toată sinceritatea NU AM LUAT CONTACT CU NIMENI“, a spus Ana.