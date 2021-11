Un singur medic și șase asistente la 100 de pacienți. Situația dramatică de la spitalul din Găești: "Am tot crescut, dar nu mai avem de unde"

"Linia de garda este acoperită de un singur medic. Și chiar dacă am vrea să mai fie, nu mai are cine, pentru că suntem puțini. Nu sunt ocupate toate posturile din spital.", spune managerul unității medicale, Laurențiu Belușică.

"Acum este așa, dar până acum având având 20-30 de bolnavi, nu s-a simțit. Dar acum explodând numărul de cazuri, fiind foarte multe internări dintr-o dată, ne-am pomenit cu un medic în linia de gardă și cu șase asistente în tură.

Până acum aveam 20 de pacienți și două asistente în linia de tură. Am tot crescut, am tot crescut, dar nu mai avem de unde. Pentru că spitalul are niște resurse limitate.", a mai povestit acesta, la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal