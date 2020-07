Unele victime ale COVID-19 ar putea să nu se mai recupereze niciodată. Avertismentul lansat de cercetători

Potrivit unor studii, mulți pacienți care au scăpat deja de covid-19 încă se confruntă cu tot felul de probleme de sănătate, cum ar fi boli renale, psihoză, insomnii, infecții ale coloanei vertebrale, accidente vasculare cerebrale, oboseală cronică sau probleme de mobilitate.

Specialiștii spun că e posibil ca unele victime să nu se mai recupereze niciodată după ce au luat virusul.

COVID-19 e o infecție sistemică și afectează toate organele corpului, nu e doar o boală respiratorie, au mai explicat experții. Victimele acestui virus ar putea să se confrunte cu probleme de concentrare sau chiar de a efectua exerciții fizice, potrivit news.sky.

Toate grupele de vârstă sunt vulnerabile, mai subliniază medicii din Italia. Ei pun accentul pe importanța păstrării distanței sociale, spălatului des pe mâini și purtării măștilor de protecție.

„La început am crezut că este o gripă, apoi am crezut că este o gripă cu pneumonie, dar ulterior am descoperit că este o boală sistemică. Acum observăm și alte manifestări acute de insuficiență renală care necesită dializă sau accidente vasculare cerebrale, apoi infarct miocardic acut, deci o mulțime de complicații ale virusului. De asemenea, există o proporție semnificativă a populației cu leziuni cronice cauzate de virus”, a declarat un expert.

Cercetătorii din Londra spun că infecția cu COVID-19 poate provoca afecțiuni grave la nivelul creierului și altor organe

Și cercetătorii de la Londra s-au arătat îngrijorați de efectele COVID-19. Aceștia au realizat un studiu din care a reieșit că infecția cu coronavirus ar putea afecta creierul definitiv. Mulți specialiști au dezvăluit și faptul că pacienții cu coronavirus pot avea anumite probleme luni de zile, chiar și după vindecare.

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, a confirmat că infecția cu coronavirus poate afecta atât sistemul nervos, cât și alte organe precum ficatul, pancreasul sau rinichii. "Da, este adevărat. Și nu numai creierul poate fi afectat, ci și alte organe. Ficatul, pancreasul, rinichiul, intestinele. Toate pot fi afectate de acest virus nou. La nivelul creierului pot apărea mai multe forme de manifestare. Virusul poate acționa direct în sistemul nervos, dând encefalită, o boală foarte gravă cu o mortalitate ridicată. Se pare că este una dintre cauzele de mortalitate în formele severe de boală".

Richard Quest, cunoscut jurnalist CNN, este una dintre victimele care a mărturisit că încă se confruntă cu tot felul de probleme, chiar dacă nu mai este purtător al virusului. Jurnalistul a mărturisit că tusea a revenit și că a devenit foarte neîndemânatic.

"Dacă mă întind după un pahar sau încerc să iau ceva din dulap, fie răstorn lucrul respectiv, fie îl scap pe jos. Mă împedic de mobilă și cad. Este ca și cum o parte a creierului, care controlează mâinile și ajustează mișcările când vezi un obstacol, pur și simplu nu mai funcționează. Iar alte dăți resimt o confuzie ușoară, o microîntârziere cu un gând, o ezitare cu un cuvânt. Nimeni nu ar observa în afară de mine", povestea el în urmă cu câteva zile.

Virgil Musta a confirmat că simptomele pe care le au pacienții cu coronavirus pot să nu treacă sau pot să reapară, chiar dacă virusul nu mai e prezent în organism.

"Într-adevăr, sunt multe manifestări pe care pacienții care au prezentat forme mai severe sau mai puțin severe de infecție le pot prezenta în timp. Unele dintre ele apar la o perioadă de latență după negativarea de virus, altele persistă și chiar se accentuează de-a lungul evoluției acestei boli".