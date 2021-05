Vaccinul anti-COVID ar putea deveni anual. Directorul Pfizer: Protecția suplimentară este necesară

Potrivit directorului Pfizer, vaccinarea continuă și după 2021 este esențială.

SARS CoV-2 continuă să se răspândească atât în Europa cât și în alte părți ale lumii. Tocmai de aceea protecția suplimentară este necesară, a mai declarat oficialul companiei.

Medicul infecționist Adrian Marinescu este însă de părere că ”dacă va fi nevoie de o a treia doză în toamnă, nu înseamnă că de acum în colo va trebui să facem în fiecare an vaccinarea împotriva SARS-CoV-2”.

”Deocamdată e o ipoteză de lucru. Și discuția nu e legată doar de Pfizer. Vorbim principial de ce s-ar putea întâmpla cu vaccinarea împotriva SARS-CoV-2. Dar aș face următoarea diferență. În primul rând, că nu e un virus care să fie sezonier, deci nu m-aș gândi că, de acum în colo, pentru o perioadă lungă de timp, vom face anual. E de discutat, deocamdată, dacă va fi a treia doză de vaccin. Și nu vorbim doar de Pfizer, e discuție generală, vorbim despre cât ține imunitatea și vorbim despre noile mutații care ar putea, la un moment dat, să interfere cu variantele actuale de vaccin.

Lucrurile le vom vedea pas cu pas și mai este o diferență. Noi vorbim de virusurile gripale, dar știm bine că în fiecare an este o altă variantă. Când vorbim despre SARS CoV-2, cred că ar trebui să vorbim despre toată familia de coronavirusuri. Pentru că știm bine că și înainte de SARS CoV-2 am avut multe alte variante din aceeași familie. Că am vorbit de virozele normale care puteau fi cu coronavirus, că am vorbit despre SARS CoV-1, trebuie să facem o diferență între ceea ce înseamnă coronavirus în general și SARS CoV-2. Foarte probabil că SARS CoV-2 nu vom avea la infinit. La un moment dat lucrurile se vor încheia și atunci ne vom putea gândi la varianta generală, nu la SARS CoV-2”, a declarat medicul infecționist Adrian Marinescu la Antena 3.

”Din momentul în care a început campania de vaccinare, și Pfizer, și companiile care s-au ocupat de partea de vaccin, au venit cu astfel de discuții. S-a spus că, la un moment dat, va fi nevoie de un update pentru vaccin. Nu s-a spus când se va întâmpla. A fost o perioadă de 6 luni inițial, acum se vorbește de o perioadă între 8 și 12 luni. Părerea mea este că vom vedea condițiile concrete și aș privi lucrurile cu cât se poate de mult calm. Dacă va fi nevoie de o a treia doză în toamnă, nu înseamnă că de acum în colo va trebui să facem în fiecare an vaccinarea împotriva SARS-CoV-2”, a adăugat medicul.

Potrivit presei internaționale, aprobarea vaccinului anti-COVID pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 luni și 11 ani ar putea fi acordată la începutul anului 2022.

