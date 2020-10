Virgil Ianțu a fost infectat cu noul coronavirus

"Aceasta poză e făcută astăzi și poate vă surprinde. Da, deși am fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, am contactat Covid. Din fericire am o formă ușoară și voi trece peste asta cu bine. Vreau să le multumesc celor de la Spitalul Monza și acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila pentru efortul pe care îl fac în fiecare zi pentru noi toți.

A fost o experiență care m-a făcut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog doar să nu lăsați garda jos și să vă protejați cât puteți, purtând masca și exagerând cu igiena. Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănatate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!", a scris Virgil Ianțu, pe contul său pe Instagram.

În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 2.343 de cazuri noi de COVID – 19, fiind cel mai mare număr de cazuri noi înregistrate într-o zi, de la debutul pandemiei.

Explozie de COVID în România! Record absolut de îmbolnăviri! 2.343 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore

Până vineri, 2 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 132.001 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

105.582 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.343 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 569 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

4.915 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat

În intervalul 01.10.2020 (10:00) – 02.10.2020 (10:00) au fost înregistrate 53 de decese (36 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 la categoria de vârstă 30-39 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 11 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 15 decese la categoria de peste 80 de ani.

51 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate până în prezent comorbidități.

571 persoane internate la ATI

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.795. Dintre acestea, 571 sunt internate la ATI.