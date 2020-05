Vitamina D te apără de COVID-19? Răspunsul specialiștilor

Medici si specialisti in nutritie din cadrul Universitatii din Dublin au recomandat ca tuturor varstnicilor, pacientilor spitalizati si persoanelor aflate in centre speciale de ingrijire, sa li se suplimenteze aportul zilnic de vitamina D cu minim 20 micrograme (800 UI) subliniind necesitatea implementarii acestor recomandari cu prioritate si altor grupuri populationale vulnerabile, ca de exemplu pacientilor cu diabet zaharat, a celor cu sistemul imunitar compromis, persoanelor care nu se pot expune la soare, a celor cu pielea inchisa la culoare, veganilor, vegetarienilor, fumatorilor, persoanelor supraponderale/obeze si nu in ultimul rand necesitatea promovarii de urgenta a acestor recomandari tuturor profesionistilor din domeniul sanatatii si restului populatiei.

Pentru persoanele cu un nivel seric mai mic de 50 nmol/L, fiecare microgram suplimentar de aport zilnic de vitamina D determina o crestere a nivelului seric, cu 1 nmol/L. Acest lucru implica faptul ca suplimentarea cu 20-50 micrograme/zi poate creste nivelul seric al 25(OH)D la niveluri de peste 50 nmol/L, nivel care a fost asociat cu un risc redus de dezvoltare a unei infectii acute a tractului respirator, potrivit sfatulmedicului.ro.

Tinand cont de prevalenta foarte mare a deficitului de vitamina D in cadrul populatiei din Romania, a lipsei unei terapii antivirale eficiente pentru tratarea persoanelor infectate Covid-19, aceste cercetari clinice ar trebui sa ne convinga de necesitatea suplimentarii nutritionale cu vitamina D, fie ca alegem sa includem in meniul zilnic alimente cu un continut bogat de vitamina D, fie prin administrarea unor produse farmaceutice sau suplimente alimentare care contin doze standardizate de vitamina D.