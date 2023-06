Prima companie de telecom alimentată cu energie verde | Dezvoltăm România Sustenabil

Sustenabilitatea este un subiect popular în zilele noastre, pentru că vedem zilnic efectele schimbărilor climatice. Temperaturile oceanelor sunt în creștere, ceea ce duce la topirea ghețarilor și la migrarea speciilor oceanice, furtunile sunt din ce în ce mai imprevizibile, cresc numărul inundaţiilor şi ploilor torenţiale, aşa că nevoia de reducere a consumului, de energie verde a devenit din ce în ce mai prezent.

E o nevoie ce se manifestă la orice nivel, inclusiv al marilor companii ale lumii care fac eforturi ca să devină mai sustenabile şi mai puţin costisitoare din punct de vedere al consumului. Există şi în România, deja, o companie care încă de acum trei ani a inceput alimentarea întregii reţele cu energie verde.

Vodafone şi-a renegociat contractele cu furnizorii şi încearcă constant să se asigure că energia electrică necesară operațiunilor sale, inclusiv energia electrică consumată în spații închiriate, provine din surse regenerabile.

Compania a investit anul trecut în eficientizarea energetică și în proiecte regenerabile în diverse sedii. Printre inițiativele-cheie s-au numărat achiziționarea și dezvoltarea de echipamente de rețea mai eficiente și înlocuirea rețelei 3G, dar și a echipamentelor vechi din rețeaua principală. Consumul de energie în centrele de date a fost redus prin instalarea panourilor fotovoltaice.

Un alt obiectiv important este reducere amprentei de carbon, la 50% în următorii doi ani şi la zero până în 2030. Traficul din orașe este un important factor care influențează calitatea vieții locuitorilor și determină ridicarea temperaturii din oraș și zgomotul. De aceea, de-a lungul timpului, compania a crescut numărul mașinilor hibrid din flotă, astfel încât să reducă şi pe această componentă amprenta de carbon şi şi-a propus ca în 7 ani să aibă toată flota sub conceptul Net zero. Iar până în 2040 ar trebui ca nivelul net al emisiilor de carbon să fie zero pentru întregul grup, nu doar pentru România.

Asta include limitarea emisiilor indirecte inclusiv în cazul călătoriilor de afaceri, folosirea produselor vândute, dar şi cele de pe lanţul de aprovizionare. Iar în afara propriilor structuri, compania şi-a ajutat proprii clienţi să îşi reducă amprentele de carbon cu echivalentul emisiilor de carbon totale ale Italiei în 2019.

Şi pentru că vorbim despre sustenabilitate, vorbim şi despre deşeuri, care în următorii doi ani vor fi 100% refolosite, revândute sau reciclate. În România stocurile în exces sau echipamentele de mari dimensiuni care nu mai sunt folosite sunt vândute pe o piaţă internă construită special, datorită căreia pragul de reciclare a deşeurilor din reţea se apropie de 99%.

Terminalele și accesoriile acestora, precum și cartelele SIM reprezintă o altă potențială sursă de poluare, aşa că au fost lansate deja şi în România cartelele SIM ecologice, realizate din plastic reciclat. Eco-SIM- urile au dimensiuni reduse și vor înlocui, treptat, cartelele SIM existente.