Grupul GRAMPET - Afacerea care a scris istorie în anul Centenar

Gruia Stoica, românul care conduce Grupul GRAMPET, prima multinațională din România care deschide noi drumuri pentru economia națională, a reușit să pună în anul Centenar România pe harta lumii într-un domeniu unde țara noastră a rămas codașă: transportul feroviar de marfă.

Grup Feroviar Român și-a asumat un rol strategic în contextul unui proiect care pune cu adevărat România pe Noul Drum al Mătăsii, harta comercială ce leagă trei continente (Asia, Europa și Africa). Grup Feroviar Român este lider european în industria de transport feroviar de marfă, cu prezență în România, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Serbia, Slovacia, Croația, Austria, Germania și, de curând, Grecia) și cu strategie de extindere în alte 7 țări.

Practic, operatorii feroviari din Grupul GRAMPET deschid pe coridorul Trans-Caspic șase țări din comunitatea europeană (România, Ungaria, Bulgaria, Croația, Austria și Grecia), urmate și de Serbia. Se finalizeaza astfel construcția unei noi rute China – Uniunea Europeană, ceea ce va conduce la intensificarea traficului intermodal atât în România, cât și în țările vecine. “Aderarea noastră la Ruta de Transport Internațional Trans-Caspică este cu adevărat un parteneriat istoric, în anul în care sărbătorim Centenarul. Această alianță poate transforma România într-un hub logistic între Europa și Asia, o adevărată „Poartă de Est a Comunității Europene pentru Orientul Apropiat și Orientul Îndepărtat”, a declarat omul de afaceri Gruia Stoica.

Brand pentru România

Compania românească a aplicat o rețetă de succes: și-a consolidat poziția în fiecare an pe piața regională și reputația la nivel internațional, adăugând în același timp noi proiecte de dezvoltare și deschizând noi piețe. “Evoluția noastră reflectă oportunitățile existente, dar și provocările cu care se confruntă întreaga industrie de transport feroviar. În ultimii ani, am continuat să ne consolidăm poziția pe piața regională și reputația la nivel internațional, adăugând în același timp noi proiecte de dezvoltare și deschizând noi piețe. Evoluția noastră reflectă oportunitățile existente, dar și provocările cu care se confruntă întreaga industrie de transport feroviar. Per ansamblu, am înregistrat în ultimii ani o creștere peste media pieței, păstrându-ne marjele de profit în condițiile unei infrastructuri feroviare tot mai precare în România și a unei tendințe de creștere a costurilor operaționale”, a explicat Gruia Stoica. Omul de afaceri a precizat că va rămâne deschis la diversificarea portofoliului său de investiții, cu precădere în zona de expertiză – domeniul feroviar, dar și în alte domenii.

Extinderea pe șapte piețe noi

Compania autohtonă, care a pus România pe harta marilor jucători din domeniul transportului de marfă feroviar, are o strategie de dezvoltare bazată încă de la început pe creșterea prin achiziții. Potrivit reprezentanților companiei, în acest moment se analizează extinderea pe șapte noi piețe din regiune.

Ca operator privat cu capital 100% românesc, Grupul GRAMPET a sprijinit mereu proiectele de succes. Un exemplu în acest sens este investiția în fabrica de medicamente Polisano Pharmaceuticals din Sibiu, unde și-au majorat recent participația la 74%.

