Alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultima lună şi în ultimul an. Cifrele oficiale ale INS

Prețurile au crescut într-o lună cu 1,3%, a anunţat, marţi, INS, astfel că rata inflației în 2022 este 15,9%.

Sursa foto: Hepta/ Sputnik / Konstantin Chalabov

Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%, a anunţat Institutul Naţional de Statistică.

Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2021 – noiembrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2020 – noiembrie 2021) este 13,1%.

INS a prezentat și indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicatorul folosit pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 este 101,24%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2021 – noiembrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2020 – noiembrie 2021) determinată pe baza IAPC este 11,4%, a precizat INS.

Românii se plâng că preţurile au explodat. Cele mai multe produse s-au scumpit cu peste 50% în ultimul an.

În octombrie, inflația a ajuns la 15,3%. Aceste scumpiri s-au reflectat la alimentele de bază. Cele mai mari scumpiri au fost la zahăr (62%), ulei (43%), gaze (40%), unt (39%) şi mălai (35%).

În ultimul an, inflaţia s-a dublat. Anul trecut, în luna noiembrie, inflaţia era de 7,8%. În acest an, însă, am asistat la scumpiri record la energie, gaze, carburnați și mâncare.

În acest context, mulţi români au ales branduri mai ieftine sau de tip marcă proprie mai ales în ceea ce privește produsele de uz casnic (77%), gustările și dulciurile (71%), alimentele congelate (70%), lactatele și ouăle (67%) şi 30% dintre români au schimbat magazinul de la care își fac cumpărăturile.

Cum a evoluat rata inflaţiei într-un an: noiembrie 2022 - 16,8%, noiembrie 2021: 7,8%

Ce produse s-au scumpit cel mai mult într-un an, noiembrie 2021 - noiembrie 2022

- Zahăr: + 61,94%

- Cartofi: + 39,59%

- Ulei: + 40,66%

- Margarină: + 33,71%

- Făină: +33,87%

- Mălai: +31,38%

sursa: INS

Serviciile cele mai scumpe faţă de noiembrie 2021

- Gaze: +37,73%

- Energie electrică: +47,19%

- Transport aerian: +23,78%