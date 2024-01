Alimentul care se va ieftini cu 10 lei, după ce Guvernul a prelungit plafonarea prețurilor

Guvernul prelungește plafonarea adaosurilor comerciale la alimente de bază. Două produse noi au fost incluse pe noua listă.

Guvernul a prelungit miercuri plafonarea prețurilor la alimente. De pe listă au fost scoase șase produse, respectiv orezul, cozonacul, bulionul, margarina, drojdia și carnea tocată, dar au fost adăugate untul și magiunul.

"Decizia zilei, poate, în această ședință de guvern este ordonanța de urgență prin care a fost prelungită cu 60 de zile perioada de plafonare a adaosului comercial pentru unele alimente de bază. Este un mecanism temporar inițiat la 1 august 2023 cu scopul de a combate inflația și de a menține puterea de cumpărare a populației. Lista alimentelor pentru următoarele 60 de zile a fost modificată, în sensul în care au fost eliminate șase produse - orezul, cozonacul, bulionul, margarina, drojdia și carnea tocată, dar au fost adăugate untul și magiunul în cantități 250 de grame, respectiv 350 de grame.

Cred că, de fapt, știrea zilei, este că pe termen lung pentru a intra într-o viitoare normalitate a prețurilor la produsele de bază, cel puțin, guvernul împreună cu lanțul de retaileri și marii procesatori caută un mecanism funcțional pentru a monitoriza și gestiona prețul la produsele de bază în România", spune purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.

La rândul său, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că Guvernul a luat această decizie pentru că măsura și-a dovedit eficiența din toate punctele de vedere.

"Am oprit creșterile speculative de prețuri, am eliminat una din sursele principale ale inflației generale, am protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. De asemenea, vedem că această măsură nu i-a afectat pe producătorii români și nu a produs perturbării, penurie în piața de alimente din România.

În plus, se vede astăzi că mulți dintre cei care au criticat demersul inițial susțin acum necesitatea prelungirii", adaugă Barbu.

Două alimente noi au fost adăugate pe lista produselor plafonate

Este vorba de untul până la 250 de grame, dar şi magiunul de până la 350 de grame.

Lista cu produse agricole şi alimentare care vor avea încă două luni adaos comercial plafonat cuprinde următoarele produse:

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi; lapte de vacă de consum 1 litru, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT; brânză telemea de vacă vrac; iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame; făină albă de grâu "000" până la 1 kg; mălai până la 1 kg; ouă de găină calibrul M; ulei de floarea-soarelui până la 2 litri; carne proaspătă pui (carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard); carne proaspătă porc (carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc); legume proaspete vrac (ceea ce înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi); fructe proaspete vrac (ceea ce înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă); cartofi proaspeţi albi vrac; zahăr alb tos până la 1 kg; smântână - 12% grăsime; unt până la 250 grame; magiun până la 350 grame.

În cazul magiunului am putea observa la raft o ieftinire de până la 10 lei, de la 28 de lei cât costă acum, la 19 lei, spun specialiştii.

