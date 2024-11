Ce maşini sunt respinse la ITP. Motivele pentru care unei maşini nu i se permite circulaţia pe drumurile publice

Ce masini sunt respinse la ITP. Motivele pentru care unei masini nu i se permite circulatia pe drumurile publice. Sursa foto: GettyImages

ITP sau Inspecţia Tehnică Periodică este o verificare tehnică care se efectuează asupra autovehiculelor de către unităţi de service autorizate de către Registrul Auto Român (RAR), realizată la anumite intervale specifice, în funcţie de vechimea autovehiculului.

Pentru a trece Inspecţia Tehnică Periodică, un autovehicul trebuie să fie în stare optimă de funcţionare. Maşinile care sunt respinse la ITP au, de obicei, probleme la sistemul de direcţie, la sistemul de lumini, la frânare sau pot avea chiar probleme cu rugina.

Dacă un vehicul nu îndeplineşte cerinţele legale, el nu va primi drept de circulaţie pe drumurile publice.

Când se face ITP

Verificarea ITP se face la anumite intervale specifice, în funcţie de vechimea autovehiculului.

Potrivit Registrului Auto Român, autoturismele noi au prima verificare ITP după trei ani. Ulterior, de la trei ani la 12 ani, verificarea ITP se face din doi în doi ani. Pentru maşinile cu vârsta de peste 12 ani, verificarea anuală este obligatorie.

Ce se verifică la ITP

În cadrul unei verificări ITP, vor fi verificate sistemele de lumini, direcţie, frânare, elementele de caroserie, parbrizul, emisiile autovehiculului, precum şi documentele maşinii.

Astfel, pentru a nu întâmpina probleme, farurile, stopurile şi semnalizatoarele maşinii trebuie să funcţioneze fără probleme. Nu trebuie să existe becuri arse sau faruri şi stopuri sparte sau crăpate. În acelaşi timp, nu sunt permise becuri sau sisteme de iluminat neomologate.

Totodată, sistemul de frânare trebuie să fie în parametrii, la verificarea ITP urmând a se verifica eficienţa acestuia şi capacitatea maşinii de a opri în siguranţă pentru şofer, pietoni şi ceilalţi participanţi la trafic. Totodată, se vor verifica şi anvelopele şi jantele maşinii, întrucât influenţează frânarea. Se verifică şi dimensiunile anvelopelor şi jantelor, pentru a se stabili dacă sunt cele omologate pentru autovehiculul în cauză.

Sistemul de direcţie este altă componentă vitală a maşinii care este atent verificată în cadrul Inspecţiei Tehnice Periodice (ITP), fiind unul dintre principalele sisteme de siguranţă.

Mecanicul care va efectua ITP va verifica şi caroseria maşinii, pentru a stabili dacă există componente sau elemente de caroserie afectate de rugină.

Parbrizul va fi verificat pentru a se stabili dacă este spart, fisurat sau ciobit şi dacă este afectată vizibilitatea şoferului.

Martorii aprinşi în bord nu sunt permişi întrucât semnalează defecţiuni. Orice defecţiune trebuie remediată înainte de ITP sau în caz de respingere, şoferul urmând să revină ulterior pentru o nouă verificare. Autovehiculul trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare pentru a trece ITP.

Totodată, o verificare importantă are loc asupra sistemului de evacuare. Se vor măsura noxele, pentru a se stabili dacă valorile existente respectă normele legale.

Ce maşini sunt respinse la ITP, conform legii

Maşinile care vor fi respinse la ITP sunt cele care prezintă una sau mai multe probleme care le fac să fie considerate nesigure pentru circulaţia pe drumurile publice.

Parbrizul spart sau fisurat este o problemă la ITP, la cel farurile şi stopurile ciobite. Orice fel de sistem neomologat, indiferent că vorbim aici de iluminat, anvelope, frânare, direcţie sau aşa mai departe.

Spre exemplu, dacă maşina care se reprezintă la ITP are in talon anvelope pe 16 ţoli (inci), dar în realitate are anvelope pe 18 ţoli (inci), ea va fi respinsă la ITP.

La fel, dacă sistemul de frânare funcţionează sub parametri, maşina va fi respinsă la ITP. Problemele la sistemul de direcţie sunt un alt motiv pentru care maşinile se resping la ITP.

Verificarea noxelor este una dintre cele mai dificile probe ale verificării tehnice şi valorile obţinute prin măsurare trebuie să fie conform legii. Spre exemplu, şoferii care şi-au demontat de pe autovehicul filtrul de particule, o componentă esenţială pentru controlul poluării în cazul autovehiculelor cu motoare diesel, nu vor putea trece ITP.

Ce trebuie sa faci dacă autovehiculul ţi-a fost respins

Proprietarii maşinilor respinse la ITP trebuie să revină la verificare, dar după remedierea problemelor observate sau stabilite de către mecanic. Proprietarii au la dispoziţie 30 de zile să rezolve defecţiunile observat de mecanicul care efectuează ITP. În cadrul verificării, proprietarul sau şoferul maşinii vor afla ce probleme există cu autovehiculul şi vor ştii ce trebuie reparat.

Din acest motiv, întrucât o maşină care are ITP expirat nu are voie să circule, se recomandă tuturor să meargă să facă verificarea cu puţin timp înainte de expirarea intervalului, astfel încât să aibă timp să remedieze problemele în timp util înainte.