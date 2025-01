Chinezii au copiat Cybertruck-ul lui Elon Musk și l-au transformat într-o camionetă care ascunde o ”mașină zburătoare”

Inginerii din China au dezvăluit un vehicul unic ce funcționează ca o platformă mobilă pentru o mașină zburătoare electrică (eVTOL), capabilă să transporte două persoane, scrie Live Science.

Componentele aeriene sunt bazate pe un sistem de propulsie electrică verticală (eVTOL), care folosește motoare și elice distribuite pe toată structura sa. Acestea sunt stocate în vehiculul terestru, care funcționează ca o platformă de lansare.

Vehiculul terestru, supranumit „nava-mamă”, a fost creat de compania Xpeng Aeroht și dispune de un motor electric de 800V și o platformă integrată care permite o autonomie de peste 1.000 km.

