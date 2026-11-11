De la un apartament cu două camere, la un gigant cu 1 milion de angajaţi. „Când a înființat compania, nu avea relații, nu avea bani"

4 minute de citit Publicat la 08:00 11 Noi 2026 Modificat la 08:54 11 Noi 2026

Wang Chuanfu, fondatorul BYD. sursa foto: Hepta

Continuăm să vă spunem povestea uneia dintre cele mai influente femei din lumea afacerilor, la nivel global. Stella Li, acum vicepreşedinta executivă a unui colos din industria auto, a cunoscut compania atunci când încă funcționa într-un apartament cu două camere. Astăzi, şi datorită muncii ei, a ambiţiei şi a strategiei dezvoltată de-a lungul anilor, compania a ajuns la peste un milion de angajați în toată lumea. Este o companie în care peste o sută de mii de ingineri vizionari dezvoltă tehnologii pentru viitor. Mâine seară, la Sinteza Zilei, veţi urmări interviul integral pe care una dintre figurile importante ale industriei auto mondiale i l-a acordat lui Mihai Gâdea.

Compania chineză BYD, care a ajuns astăzi cel mai mare vânzător de mașini electrice din lume și produce de la autobuze și camioane electrice până la componente pentru telefoane și servere pentru centre de date, a pornit la mijlocul anilor ‘90 dintr-un apartament cu două camere, cu 20 de oameni și o investiție de 350.000 de dolari.

BYD a fost fondată în 1995, la Shenzhen, de inginerul Wang Chuanfu, ca producător de baterii reîncărcabile, iar numele companiei vine de la „Build Your Dreams”, adică „Construiește-ți visele”.

Stella Li, care s-a alăturat firmei la scurt timp după înființare, își amintește că fondatorul, „era tânăr, iar biroul era un apartament cu două dormitoare. Iar în zona de producție erau două etaje, dar era mochetă roșie, foarte curat, trebuia să-ți scoți pantofii”.

Creșterea a fost însă atât de rapidă încât, spune ea, Wang Chuanfu a convins-o să renunțe la o ofertă mai bine plătită.

„Însă, șase luni mai târziu, s-a mutat în două clădiri. Iar spațiul de birouri ajunsese să ocupe un etaj întreg” – Stella Li.

La acel moment, fondatorul își propunea deja un obiectiv care părea greu de crezut pentru o firmă atât de mică: „Vreau să fiu producătorul de baterii numărul unu din China”.

Fondatorul rămas orfan, care nu s-a împrumutat niciodată de la bănci

Stella Li a insistat în interviu asupra trecutului lui Wang Chuanfu. El este cheia culturii companiei, crede ea.

„Provine dintr-o familie săracă și și-a pierdut părinții încă din școala primară”, a spus ea, adăugând că fondatorul BYD „a fost crescut de sora și de fratele lui. În perioada gimnaziului a trebuit să locuiască la diferite familii, iar la liceu a reușit să stea la internat”.

Potrivit vicepreședintelui BYD, firma a pornit fără niciun sprijin din partea unor oameni influenți.

„Când a înființat compania, nu avea relații, nu avea bani. Vărul lui, care lucra în domeniul bancar, s-a asociat cu un prieten și au investit în companie: o investiție totală de 350.000 de dolari pentru a porni afacerea”, explică Stella Li.

De atunci, spune ea, compania a crescut fără credite bancare: „Nu ne-am împrumutat niciodată de la bănci pentru a dezvolta compania”.

Stella Li l-a descris pe fondatorul BYD ca pe un inginer pasionat, care trăiește extrem de modest în ciuda dimensiunii imperiului pe care l-a construit.

„El însuși deține mii de brevete în cadrul BYD. Are această mentalitate de inginer. Visul lui este să folosească tehnologia pentru a rezolva marile provocări ale planetei; în asta crede”, susține aceasta.

Iar despre stilul lui de viață a povestit cu umor: „Glumim adesea pe seama lui că are doar două perechi de pantofi de schimb: dacă se strică una, o ia pe cealaltă. Este o persoană foarte discretă și simplă. Dacă mergi la sediul central BYD, îl vei întâlni purtând mereu uniforma de lucru a fabricii și mâncând foarte simplu”.

120.000 de ingineri și 52 de brevete în fiecare zi lucrătoare

Din această pasiune pentru inginerie s-a născut, potrivit Stellei Li, modul în care funcționează astăzi BYD, o companie construită în jurul cercetării: „Unul dintre hobby-urile lui (Wang Chuanfu – n.r.) este să invite echipele de cercetare și dezvoltare în biroul său pentru a dezbate diverse subiecte până noaptea târziu. Așa s-a format cultura BYD: este o cultură a ingineriei. Astăzi avem 120.000 de ingineri în departamentele de cercetare și dezvoltare”.

Ritmul inovației este, de asemenea, unul greu de egalat în industrie.

„Înregistrăm 52 de brevete pe zi lucrătoare”, a precizat ea.

În interviu, Mihai Gâdea a amintit că BYD are peste un milion de angajați în întreaga lume și este prezentă în 120 de țări, iar Stella Li a confirmat că expansiunea continuă: „Da, continuăm să ne extindem”.

În Statele Unite, de pildă, BYD are o fabrică în California, iar „până astăzi suntem cel mai mare producător de autobuze electrice din SUA”, a spus ea.

„BYD este deja prezent în viața ta de zi cu zi”

Deși este cunoscută publicului mai ales pentru mașinile electrice, BYD se prezintă ca un conglomerat industrial mult mai larg.

„Însă BYD nu este doar o companie auto. Suntem o bază industrială extrem de puternică, capabilă să producă aproape orice”, spune ea.

Stella Li a dat exemplul telefoanelor și tabletelor folosite zilnic de milioane de oameni: „dacă folosești un smartphone, o treime din componentele telefoanelor inteligente la nivel global și asamblarea lor sunt realizate de noi. Dacă folosești o tabletă, 60%-70% sunt produse de noi. Deci BYD este deja prezent în viața ta de zi cu zi”.

Drumul spre dezvoltarea inteligenței artificiale

După trei decenii petrecute în companie, Stella Li spune că BYD își pregătește deja următoarea etapă, în care vrea să devină un furnizor industrial pentru inteligența artificială. Potrivit ei, compania trebuie să construiască „o echipă capabilă să transforme BYD într-o forță industrială pentru IA fizică, producând toate echipamentele necesare acesteia”.

„Cei 30 de ani petrecuți în BYD reprezintă doar un capitol”, a spus vicepreședintele grupului chinez, care privește deja spre următorii 30 de ani.