Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Cine se poate înscrie

Suma disponibilă pentru această sesiune a programului Rabla 2026 este de 35,389 milioane de lei. Foto: Getty Images

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a transmis, joi, că o nouă sesiune a Programului Rabla 2026 destinată persoanelor fizice va începe în data de 3 noiembrie şi se va adresa celor care nu au reuşit să se înscrie anterior.

„Începând de marţi, 3 noiembrie, ora 10:00, persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior vor avea din nou ocazia de a solicita finanţare în cadrul Programului Rabla Auto 2026, în aceleaşi condiţii ca şi la sesiunea anterioară", a transmis Ministerul Mediului, într-un comunicat de presă.

Natalia-Elena Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a transmis că pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile.

„Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor.

Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat Natalia-Elena Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit sursei citate, suma disponibilă pentru această sesiune este de 35,389 milioane de lei şi va fi redistribuită astfel:

25,6 milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

9,239 milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

550.000 de lei pentru achiziţionarea motocicletelor sau a motocicletelor electrice.

Înscrierea se realizează prin aplicaţia online disponibilă pe site-ul AFM, iar sesiunea va fi deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: