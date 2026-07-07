Începe Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice: Condiții de înscriere, mașini acceptate și valoarea ecotichetelor

Mașini retro abandonate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Programul „Rabla” 2026 pentru persoanele fizice va demara pe data de 20 iulie, iar sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă transmis, marţi, Agerpres.

„În acest an, am alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice, un buget mai mare decât cel de anul trecut. Vrem să venim în sprijinul românilor care doresc să îşi schimbe maşinile vechi şi poluante cu autovehicule noi, mai eficiente şi mai puţin poluante.

Continuăm astfel procesul de înnoire a parcului auto naţional şi susţinem achiziţia de vehicule electrice şi hibride, dar şi a autovehiculelor cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, pentru a oferi beneficiarilor posibilitatea de a alege soluţia potrivită, contribuind în acelaşi timp la reducerea impactului asupra mediului şi la un aer mai curat”, a declarat, în comunicat, preşedintele AFM, Florin Bănică.

Sesiunea de înscriere din acest an se va derula în perioada 20 iulie, ora 10:00 - 31 decembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Nu este permisă finanţarea achiziţiei de mașini pe motorină

Din totalul bugetat, de 300 de milioane de lei, 165 milioane de lei sunt pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, 120 de milioane lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen, iar 15 milioane de lei pentru achiziţionarea motocicletelor sau a motocicletelor electrice.

AFM precizează că, în cadrul acestui program, nu este permisă finanţarea achiziţiei autovehiculelor alimentate cu motorină, pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul.

Înscrierea în program se realizează online, direct prin aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul AFM.

Valoare ecotichete Rabla 2026

În cadrul ediţiei din acesta an „Rabla”, persoanele fizice beneficiază de următoarele ecotichete: