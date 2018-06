Topul celor mai proști șoferi, în funcție de județ! Ești de acord?

Topul celor mai proști șoferi, în funcție de județ!

Topul, realizat de 4tuning.ro, a fost făcut în funcție de evenimentele rutiere petrecute în Capitală, în care au fost implicați șoferi din întreaga țară.

10. Brasov

Cei mai buni dintre cei mai prosti soferi care circula prin Bucuresti sunt cei cu numere de Brasov. Probabil ca sunt foarte ametiti de asa de multe sensuri giratorii de la ei din oras si uita in capitala ca mai trebuie sa dea semnal din cand in cand atunci cand schimba banda. Oricum, brasovenii au ceva doar al lor: cand gresesc, pun avariile si recunosc ce au facut, practic, sunt iertati pe loc.

9. Bihor

Daca ai masina de Bihor este absolut normal sa fii nervos in trafic si sa uiti regulile de circulatie. Doar faci de acasa pana la capitala vreo 6 ore prin gropi si trafic, plus benzina la supra-pret datorita celor care ne conduc. Bihorenii sunt in general pasnici, la un pahar, la sarbatori, dar in trafic sunt suparati pe viata. Daca ii vezi ca fac prostii in trafic, nu-i claxona, ca s-ar putea sa coboare la tine cu o coada de lopata in mana.

