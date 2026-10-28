Avertisment de la managerii din sectoarele-cheie: Scumpiri încă trei luni, concedieri și insolvențe. Cel mai dificil e în construcții

Managerii din industria prelucrătoare și din construcții se așteaptă la o scădere a activității și a numărului de angajați în următoarele trei luni. FOTO: Getty Images

Managerii din industria prelucrătoare și din construcții se așteaptă la o scădere a activității și a numărului de angajați în următoarele trei luni, în timp ce în comerțul cu amănuntul și în servicii activitatea ar urma să rămână relativ stabilă. Pentru toate sectoarele analizate se estimează creșteri de prețuri, arată datele Institutului Național de Statistică (INS) privind tendințele în activitatea economică, făcute publice miercuri.

Managerii din industria prelucrătoare estimează o scădere moderată a volumului producției în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -6%. Numărul de salariați ar urma, de asemenea, să scadă moderat (sold conjunctural -8%).

În schimb, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, soldul conjunctural fiind de +28%.

În construcții, managerii prognozează o scădere a volumului lucrărilor (sold conjunctural -16%), cel mai slab rezultat dintre sectoarele analizate. Numărul de salariați este estimat să scadă moderat (sold conjunctural -6%).

Prețurile lucrărilor de construcții ar urma să crească, cu un sold conjunctural de +38%, cel mai ridicat din cercetare, la egalitate cu procentul respondenților din comerț care anticipează scumpiri.

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri (sold conjunctural +1%) și a numărului de angajați (sold conjunctural +2%). În privința prețurilor, 38% dintre respondenți anticipează majorări, iar doar 3% se așteaptă la scăderi, soldul conjunctural de +35% indicând o tendință clară de creștere.

În sectorul serviciilor, volumul activității (cifra de afaceri) ar urma să rămână relativ stabil în următoarele trei luni (sold conjunctural -4%), la fel ca numărul de salariați (sold conjunctural -4%). Prețurile de vânzare sau de facturare ale serviciilor sunt așteptate să crească, soldul conjunctural fiind de +19%.

Managerii din sectoarele cheie ale economiei vin cu un anunț dur. Scumpirile vor continua pentru încă trei luni din cauza costurilor tot mai ridicate pe care le au cu facturile la energie și gaze, dar și a costurile mari cu materiile prime și angajații. Peste toate acestea se adaugă și taxele către stat care sunt tot mai greu de suportat astfel că tot mai mulți decid să renunțe la afaceri.

Datele oficiale arată că în primele 8 luni ale anului aproape 5000 de societăți comerciale și-au cerut insolvența, o creștere de 5% față de anul trecut, iar specialiștii se așteaptă ca numărul de dosare să se înmulțească acum pe timp de iarnă cu cât costurile cresc tot mai mult. Sectorul agricol este unul dintre sectoarele lovite de această situație economică.

O analiză făcută de CITR arată că 1.700 de companii din sectorul agricol sunt restructurabile sau în insolvenţe iminente pentru că acolo situaţia a fost şi mai gravă pentru că ajutoarele de la stat au întârziat.