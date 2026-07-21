Peste 3.100 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele cinci luni ale anului

1 minut de citit Publicat la 09:47 21 Iul 2026 Modificat la 09:47 21 Iul 2026

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Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) care au intrat în insolvență în primele cinci luni ale acestui an a ajuns la 3.146, cu 13,62% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, când fuseseră înregistrate 2.769 de insolvențe, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), notează Agerpres.

În intervalul 1 ianuarie – 31 mai 2026, cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost în București – 606, cu 5,57% mai multe față de primele cinci luni din 2025.

Următoarele poziții în clasamentul insolvențelor sunt ocupate de județele Bihor, cu 212 cazuri (minus 2,75%), Cluj – 189 (minus 1,05%), Timiș – 145 (plus 12,40%), Ilfov – 140 (plus 2,19%) și Prahova – 109 (plus 12,37%).

La polul opus, cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna – 14 (plus 7,69%), Harghita – 16 (plus 14,29%), Botoșani – 17 (plus 6,25%), Mehedinți – 21 (plus 10,53%), Sălaj – 21 (minus 32,26%) și Teleorman – 22 (plus 83,33%).

Doar în luna mai au intrat în insolvență 622 de firme și PFA, cele mai multe în București – 119 – și în județele Bihor – 49, Cluj – 38 și Ilfov – 33.

Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și amănuntul – 190 (plus 352,38% față de primele cinci luni din 2025), în construcții – 171 (plus 510,71%) și în industria prelucrătoare – 99 (plus 312,50%).