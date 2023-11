Suma de bani pe care România o are la dispoziţie din PNRR. Au fost cheltuiţi în jur de un miliard de euro



România are la dispoziţie 9,11 miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), din care au fost cheltuiţi în jur de un miliard de euro, a anunţat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu.

"Toţi banii din România ajută la orice este bun pentru stabilitatea financiară. Toţi banii, inclusiv banii privaţi. (...) România are la dispoziţie 9,11 miliarde de euro, din ei au fost cheltuiţi în jur de un miliard de euro. Cea mai mare parte a acestor bani pe care îi are deja în conturi se vor cheltui în 2024 şi 2025. Am mai explicat: PNRR nu este un instrument de finanţare, similar cu politica de coeziune în care primeşti banii de la Comisia Europeană, după ce ai efectuat cheltuielile sau ai realizat obiectivele, tu ca ţară, şi primeşti bani în avans.

România a reconstruit PNRR-ul astfel încât în primele cereri de plată a primit bani pentru reforme, a primit bani pentru o serie de acte normative pe care le-a emis. Acei bani nu sunt folosiţi pentru emiterea acelor acte normative, ci în sensul de a finanţa investiţiile viitoare", a precizat Adrian Câciu, potrivit Agerpres.

2024 şi 2025 vor fi anii în care se vor cheltui foarte mulţi bani din cei pe care îi avem deja

El a subliniat că acest mecanism de redresare şi rezilienţă are prevăzută partea de angajamente legale, primii doi ani fiind folosiţi la contractare, iar următorii ani rămaşi sunt folosiţi pentru execuţie.

"De aceea există încă această diferenţă, dar începând cu 2024, unde eu estimez că jumătate din acei bani, cel puţin, vor fi cheltuiţi. 2024 şi 2025 vor fi anii în care se vor cheltui foarte mulţi bani din cei pe care îi avem deja. Valoarea contractelor este de 30 de miliarde de euro, dar a durat să faci contracte, a durat să faci licitaţii pe anumite apeluri, să deschizi apeluri şi atunci de aceea există acest GAP, diferenţă, între ceea ce ai primit şi ceea ce ai cheltuit", a explicat oficialul MIPE.

Planul de redresare şi rezilienţă al României va fi finanţat cu peste 29 miliarde de euro, în granturi şi împrumuturi.

