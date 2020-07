Cifre record! Gigantul care a reușit să genereze peste 2 milioane de euro per angajat! Cine completează top 10

Chiar și înainte de criza generată de coronavirus, acestea atingeau profituri uriașe. Datele analizate de portalul Buy Shares arată că în anul 2019 Netflix a fost marele câștigător în materie de venituri. Compania a generat peste 2,34 milioane de dolari per angajat, iar pentru anul 2020 cifrele se anunță și mai bune.

Pandemia a crescut numărul abonaților la celebra platformă, cu peste 10 milioane de abonați în doar primul trimestru. Analiza Buy Shares arată însă că afacerea Netflix este una de mare succes, numărul abonaților crescând cu 797,42% din 2011 și până în prezent.

Cine completează top 10

Pe locul 2 în materie de venituri per angajat se situează Apple, cu 1.899.051 de dolari, iar pe locurile 3 și 4 cei doi giganți rivali Favebook și Google cu 1.573.775 dolari per angajat, respectiv 1.361.298 de dolari per angajat.

Locul 5 îi aparține platformei eBay, cu venituri de 812.030 de dolari per angajat.

Clasementul este completat de PayPal cu 766.034 de dolari per angajat în 2019, urmat de Twitter cu 705.986 USD, Alibaba Group cu 612 117 USD per angajat și Amazon cu venituri de 351.531 de dolari per angajat.