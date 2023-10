Consiliul Concurenței investighează Apple pentru un posibil abuz de poziție dominantă. Compania riscă amenzi de 10% din cifra de afaceri

Consiliul Concurenței a demarat o investigație împotriva Apple privind o posibilă încălcare a regulilor de concurență pe piața publicității, prin aplicațiile pe dispozitivele mobile iOS.

Sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Thiago Prudencio

"Compania Apple și-a dezvoltat un sistem integrat vertical și închis, care include diferite niveluri de componente hardware, software și servicii online, nepermițând niciunui alt magazin de distribuire de aplicații să fie instalat pe dispozitivele sale, cu excepția celui propriu, AppStore", explică instituţia.

În plus, Consiliul Concurenței susţine are indicii că Apple ar fi profitat de pe urma acestei situații pe piața distribuției aplicațiilor pe iOS, limitând accesul la datele utilizatorilor folosite pentru scopuri publicitare și favorizând propriile servicii tehnologice de afișare a publicității online în aplicațiile compatibile iOS.

"Autoritatea are suspiciuni că prin introducerea politicii ATT ("App Tracking Transparency"), Apple a încurajat utilizatorii să limiteze accesul altor aplicații la profilul publicitar IDFA ("Identifier for Advertisers"), ceea ce a condus la o restrângere a concurenței pe piața publicității prin aplicații pe dispozitive mobile iOS, având efecte asupra tuturor actorilor implicați, agențiile de publicitate, dezvoltatorii de aplicații, prestatorii servicii de atribuire sau performanță etc., cât și asupra consumatorilor finali", se mai arată în comunicatul de presă emis, joi, de Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenței subliniază că investigații similare împotriva Apple sunt în desfășurare și în alte state din Uniunea Europeană, precum Franța, Italia, Germania și Polonia.

În cazul în care se va constata că Apple a încălcat regulile de concurenţă, compania riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.