Cum poti combate prezenta soarecilor (P)

Prezenta soarecilor in gospodarie poate constitui o situatie foarte delicata. Acestia cauzeaza probleme oriunde sunt prezenti, iar asta deoarece sunt niste exploratori desavarsiti care vor roade tot ce le sta in cale. Cabluri electrice, lemn, mobilier, haine dar si multe alte lucruri pot fi afectate de catre soarecii care au dinti foarte puternici cu care pot roade aproape orice.

Soarecii nu numai ca produc daune materiale, ci totodata pot fi atrasi de alimentele din casa, pe care le vor infecta. De asemenea, o alta problema este si ritmul alert in care se inmultesc. Soarecii pot face pana la 16 pui intr-un singur an, iar durata lor de viata este cuprinsa intre 1 si 2 ani.

Combaterea soarecilor se poate dovedi a fi o provocare foarte dificila. Isi construiesc cuiburile in zone greu accesibile, se inmultesc rapid si se pot dovedi a fi foarte incapatanati atunci cand se incearca indepartarea lor. Am decis sa vorbim cu echipa de la Fara-Daunatori.ro , un magazin online specializat in comercializarea de aparate anti daunatori, despre combaterea soarecilor.

Le-am cerut cateva sfaturi despre cele mai eficiente metode impotriva soarecilor, metode pe care le impartasim cu voi prin intermediul acestui articol.

Top cele mai eficiente metode de combatere a rozatoarelor

Prezenta soarecilor nu este o problema actuala, ci exista inca din cele mai vechi timpuri. De-a lungul timpului, oamenii s-au vazut nevoiti sa incerce o multime de metode mai mult sau mai putin inovative cu ajutorul carora sa scape de soareci. Au existat si metode care s-au dovedit a fi eficiente, motiv pentru care inca mai sunt folosite si in vremurile actuale.

Din fericire insa, in vremurile actuale exista mult mai multe solutii impotriva daunatorilor. Totul a evoluat, iar toata aceasta evolutie a dus la schimbarea modului in care luptam impotriva daunatorilor. Daca secole intregi au fost folosite capcane mecanice impotriva soarecilor, acum este mai simplu sa combati prezenta daunatorilor folosind tehnologia.

In randurile urmatoare prezentam cateva dintre cele mai eficiente metode impotriva rozatoarelor:

Aparatele cu ultrasunete

Tehnologia ofera solutii pentru foarte multe probleme. In cazul daunatorilor, tehnologia a venit cu o metoda de combatere inedita: aparatele cu ultrasunete.

Aparatele cu ultrasunete folosesc unde electromagnetice care s-au dovedit a fi de mare ajutor in lupta daunatorilor de toate felurile. Acesta este un mod avantajos dar si eficient de a scapa rozatoare. In primul rand, aparatele cu ultrasunete pot fi folosite atat in interior cat si in exterior.

Mai mult decat atat, este un mod de combatere a soarecilor care nu polueaza si nu afecteaza mediul inconjurator.

Oamenii dar nici animalele domestice nu sunt afectate de catre undele electromagnetice emise. Rezultatele apar rapid, dupa 2-3 saptamani soarecii fiind indepartati complet.

Nu au costuri de intretinere si sunt foarte simplu de utilizat. In acelasi timp, consumul de energie este aproape inexistent.

Capcane anti-soareci

Exista si capcane clasice impotriva soarecilor si sobolanilor, folosite inca din cele mai vechi timpuri si eficiente inca si in vremurile actuale. Cu toate acestea, amplasarea capcanelor anti-soareci necesita foarte multa atentie, pentru a nu exista riscul ca animalele de companie, animalele domestice sau copiii sa fie raniti de acestea.

De asemenea, se recomanda amplasarea unui numar mare de capcane mecanice, deoarece de obicei soarecii locuiesc in comunitati generoase de membri si cu siguranta iti doresti sa ii prinzi pe toti.

Specialistii de la Fara-Daunatori.ro recomanda utilizarea mai multor tipuri de capcane mecanice. Iar asta deoarece soarecii reprezinta o categorie de daunatori foarte inteligenti, asa ca vor intelege rapid cum functioneaza capcanele si le vor evita.

Otrava anti-soareci

In comert exista o multime de produse chimice care pot fi folosite impotriva soarecilor. Eficienta lor este, de asemenea, una ridicata insa sunt totodata si foarte riscante. Atat oamenii cat si animalele de companie pot avea de suferit in urma utilizarii acestor produse. Ba chiar otrava pentru soareci are efecte negative si asupra mediului inconjurator.

Trebuie acordata atentie maxima amplasarii otravii, astfel incat sa fie in locuri in care copiii sau animalele de companie sa nu poata ajunge.

De asemenea, pisica ramane in continuare un inamic de temut pentru soareci. Iar daca poti tine o pisica pe langa casa, atunci cu siguranta populatia de soareci va scadea considerabil.

Curatenia tine soarecii departe!

De cele mai multe ori, soarecii sunt atrasi de mediile prielnice. Mai exact, acestia se vor stabili in locurile in care exista resturi de mancare si gunoi. Drept urmare, o curatenie luna te poate ajuta sa previi aparitia soarecilor, fara a mai fi nevoie sa ajungi la metodele de combatere a lor.