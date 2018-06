Noua colectie Bigiottos si ce modele porti vara aceasta pentru un look de senzatie

Impatimitele de shopping si fashion sunt mereu in cautare de ceva nou si inedit. Acestea pot astfel sa ofere si o lectie: cand nu te multumesti cu putin, cand nu ai in vedere doar o nevoie si aspiri la mai mult, atunci ai si mai multe sanse de a gasi lucruri impresionante. Cele care aleg o pereche de incaltaminte doar din pura nevoie tind sa ignore anumite aspecte si sa se concentreze pe ideea de a cumpara cat mai repede. Insa o strategie de shopping este clar necesara.

Pentru cunoscatoare, Bigiottos este un nume de referinta in materie de incaltaminte, deci vor reveni aici de fiecare data, in cautare de ceva nou. Pentru cele care inca nu au luat contact cu acesta merita de amintit ca partea de calitate este asigurata, incaltamintea regasita aici fiind executata cu mare finete. Insa dincolo de acest aspect, tine de modelele deosebite, de tipare unice si de designuri impresionante.

Bigiottos se identifica cel mai bine cu superlativul. Asta pentru ca tine cont de calitatea materialelor, cea de executie, cea de coasere si imbinare de elemente, dar nu in cele din urma aduce in prim plan modele originale. Incaltamintea nu trebuie sa fie un ultim punct de reper la imaginea unei persoane; ea poate fi insusi elementul vedeta la o tinuta.

Iata cateva repere despre noua colectie Bigiottos si o lectie despre ce se poarta vara aceasta pentru a-ti asigura un aspect cool, confortabil si placut.

Sneakers

Chiar daca vara este mai degraba despre soare si caldura, nu poti omite faptul ca in unele zile sau seri vei avea nevoie de incaltaminte ceva mai compacta. Din acest punct de vedere recomadati sunt pantofii de tip sneakers. Acestia imbina cu succes un stil sport cu cel casual. In varianta propusa la Bigiottos, in noua colectie, exista modelul de un alb impecabil, innobilat de motiv floral. Acesta iese in evidenta, este in relief, un model creat in mod fidel, detaliat, in combinatii de alb si gri.

Sabotii

Anul acesta te vei simti la libera ca oricand pe timp de vara, purtand cu lejeritate saboti. Acestia revin in forta vara aceasta, in trend, si cunosc diverse modele. Poti alege sa ii porti cu fuste, pantaloni, cu orice lungime de rochie. Sunt chic, sunt casual si iti aduc o stare de bine prin forma lor.

La bigiottos.com vei gasi modele cu detalii stralucitoare, cu funde din tulle sau cu mici bijuterii. Alege sabotii cu bareta intre degete sau cei clasici si bucura-te sa fii la inaltime. Cu o talpa robusta si puternic accentuata, sabotii iti vor oferi sansa de a fi eleganta, fara compromisul tocurilor chinuitoare.

Sandalele

Nelipsite din garderoba de vara, de fapt primele optiuni in materie de incaltaminte de sezon. Si aici ai parte de diversitate, intrucat Bigiottos inseamna varietate si stil. Sandalele sunt confortabile, cu inchidere catarama si un joc de barete care vor sustine piciorul. Cele cu talpa joasa au o forma inedita a tocului, in timp ce modelele cu talpa inalta sunt imaginea platformelor usor de purtat.

Culorile disponibile sunt dintre cele prietenoase si de regula usor de combinat cu tot felul de tinute. Predomina tonurile de negru, roz, alb sau gri si accesorii de tip funda, linii constrastante sau accentele metalice sau stralucitoare. Acestea dau un farmec aparte incaltamintei de orice fel ar fi ea si mai ales acum, pe timp de vara, cand profiti de vremea buna pentru a purta decupaje, poti alege sa iti accentuezi picioarele cu incaltaminte ce dispune de detalii.

Bigiottos online

Ofertele celor de la Bigiottos se refera si la disponibilitatea colectiei. Acum te poti bucura de usurinta cu care iti achizitionezi incaltamintea favorita. In cadrul paginii oficiale se regasesc ofertele curente, colectiile atat pentru barbati, cat si pentru femei.

Descopera si sectiunea de reduceri si bucura-te oricand de alegerea ce te favorizeaza, de incaltaminte lucrata in termeni calitativi. Vei vedea ca modelele sunt unice, ca nu dispun de mai multe culori ale aceluiasi model, pentru a fi sigura ca ceea ce porti tu nu se multiplica si nu poarta toata lumea. Incaltaminte cu stil, pentru purtatoare de asemenea, Bigiottos inseamna numai avantaje pentru tine.