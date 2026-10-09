Răsturnare de situație în vânzarea activelor Lukoil: Nu le mai cumpără americanii de la Carlyle, deși rușii anunțaseră un acord

1 minut de citit Publicat la 13:24 09 Oct 2026 Modificat la 13:24 09 Oct 2026

Benzinărie Lukoil din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Fondul american de private equity Carlyle Group a anunţat vineri că nu mai urmăreşte încheierea unui acord pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al fondului, potrivit Agerpres.

Carlyle nu a oferit alte detalii.

Activele internaţionale ale Lukoil au fost scoase la vânzare anul trecut, în urma sancţiunilor impuse de Statele Unite din cauza războiului declanşat de Rusia în Ucraina. O altă mare companie petrolieră rusă, Rosneft, a fost de asemenea sancţionată, însă nu a anunţat nicio vânzare de active.

Conform unui acord preliminar, anunţat de grupul petrolier rus pe data de 29 ianuarie 2025, Carlyle urma să cumpere activele Lukoil, cu excepţia celor din Kazahstan.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, pentru a putea finanţa preluarea activelor Lukoil, Carlyle a purtat discuţii în vederea încheierii unor parteneriate cu fondurile Mubadala, XRG şi IHC (cu sediul în Abu Dhabi), precum şi cu US Development Finance Corporation.

Un miliardar american ar fi obținut sprijinul Guvernului SUA pentru a prelua activele străine ale Lukoil

Activele internaţionale ale Lukoil, un portofoliu evaluat iniţial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, au atras interesul mai multor companii, inclusiv Exxon Mobil şi fostul proprietar al Pornhub, Bernd Bergmair.

Financial Times a dezvăluit luna trecută că miliardarul american Todd Boehly a obţinut sprijinul Guvernului SUA şi al unor persoane influente din zona Golfului Persic, care au legături cu familia lui Donald Trump, pentru a depune o ofertă pentru activele internaţionale ale Lukoil.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.