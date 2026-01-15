SUA au extins termenul de negocieri pentru vânzarea activelor străine ale Lukoil. Care sunt potențialii cumpărători și noua dată limită

1 minut de citit Publicat la 10:35 15 Ian 2026 Modificat la 10:35 15 Ian 2026

Trezoreria SUA va trebui să aprobe orice tranzacţie legată de activele Lukoil. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Statele Unite au extins termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.

Cine sunt potențialii cumpărători ai activelor Lukoil

Printre potenţialii cumpărători ai activelor internaţionale ale Lukoil sunt fondul american de private equity Carlyle şi un grup format din compania petrolieră Chevron şi Quantum Capital Group.

Extinderea cu mai mult de o lună, până în 28 februarie 2026, a licenţei generale emise de Trezoreria SUA permite, de asemenea, părţilor interesate să încheie contracte contingente pentru vânzarea activelor şi să atenueze presiunile pentru finalizarea lor. A fost a doua extindere a termenului limită, prima fiind emisă în decembrie.

În contextul sancţiunilor, Trezoreria SUA va trebui să aprobe orice tranzacţie legată de activele Lukoil.

Lukoil este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa distribuţiei de combustibil din Republica Moldova şi Bulgaria, operând aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.