Lukoil şi-a vândut activele internaţionale, inclusiv rafinăria din România, fondului american Carlyle Group

<1 minut de citit Publicat la 09:40 29 Ian 2026 Modificat la 09:40 29 Ian 2026

Sancțiunile americane ale administrației Trump au lovit dur sectorul petrolier al Rusiei. Foto: Hepta.

Grupul petrolier rus Lukoil a anunţat, joi, că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Lukoil a fost inclus pe lista entităţilor sancţionate de SUA în luna octombrie 2025, ca răspuns la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia şi Ucraina. Această mişcare a forţat gigantul petrolier rus să îşi vândă activele din străinatate.

În conformitate cu sancţiunile americane, Lukoil avea termen limită până pe 28 februarie 2026 pentru a-şi vinde activele din străinătate.

Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.