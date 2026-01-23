Sancțiunile lui Trump au dus producția de petrol a Rusiei în urmă cu 16 ani. Anul când exporturile Moscovei vor scădea la zero

Sancțiunile americane ale administrației Trump au lovit dur sectorul petrolier al Rusiei. Foto: Hepta.

Producția de petrol a Rusiei la sfârșitul anului 2025 a fost de 512 milioane de tone, cel mai scăzut nivel din ultimii 16 ani, scrie The Moscow Times, care citează date publicate chiar de ministrul Energiei de la Moscova, Alexander Novak.

Conform sursei citate, cantitatea de petrol furnizată de industria rusă s-a diminuat pentru al treilea an consecutiv, de la 535 milioane de tone în 2022.

Anul trecut, planul guvernului rus prevedea o creștere a producției la 520 de milioane de tone.

În plus, Rusiei i s-a permis, în cadrul acordului OPEC+, să-și majoreze cota de producție până la 9,57 milioane de barili pe zi.

Însă, până la finele anului, producătorii ruși de petrol au reușit să livreze doar 9,33 milioane de barili pe zi.

În decembrie, producția a început să scadă brusc, cu 250.000 de barili pe zi.

Scăderea a venit pe fondul sancțiunilor americane dispuse împotriva companiilor Rosneft și Lukoil, pe fondul tergiversării de către Kremlin a negocierilor de pace în Ucraina.

Sancțiunile au afectat puternic exporturile către India și China, arată Janis Kluge, expert la Institutul German pentru Studii de Securitate Internațională.

De la intrarea în vigoare a măsurilor americane, la sfârșitul lunii noiembrie, 35 de milioane de barili nevânduți au rămas blocați pe mare, în tancuri petroliere .

Aparent, pur și simplu nu a mai rămas loc pentru a depozita acest petrol necomercializat, a precizat analistul.

Rușii pierd cinci dolari pe barilul de petrol vândut de jumătate din companiile de profil

Țițeiului rusesc Ural s-a prăbușit la un preț de 35-37 de dolari pe baril, aproape la jumătate față de țițeiul Brent, extras din Marea Nordului.

Asta a făcut ca exploatarea la o serie de zăcăminte rusești să fie neprofitabilă.

Conform estimărilor făcute de Reuters, companii care reprezintă jumătate din proiectele petroliere ale Moscovei pierd 5 dolari pentru fiecare baril vândut.

Situația generează un nou val de probleme pentru firmele rusești, ale căror profituri au scăzut deja dramatic: la Rosneft s-au diminuat de trei ori, iar la Lukoil și Gazprom Neft s-au înjumătățit.

Industria petrolieră rusă - care contribuie cu un sfert la veniturile bugetare ale țării și cu aproape jumătate la veniturile din export - alunecă treptat în criză, notează Craig Kennedy, expert la Centrul Davis pentru Studii Ruse și Eurasiatice de la Harvard.

În punctul culminant al boom-ului său petrolier din 2019, Rusia a produs 560 de milioane de tone pe an, stabilind un volum record de la sfârșitul erei sovietice.

Însă țara nu a reușit să revină la nivelurile anterioare. În ultimii șapte ani, producția de petrol a scăzut cu 9%, inclusiv cu aproape 5% de la începutul războiului.

Anul când Rusia ar urma să înceteze să mai exporte petrol

Totuși, mai e loc de scădere: conform strategiei energetice pe termen lung a Rusiei, aprobată de guvern anul trecut, producția ar putea scădea la 477 de milioane de tone până în 2036 și la 287 de milioane de tone până în 2050.

În condițiile epuizării zăcămintelor vechi, din epoca sovietică, odată cu producția, exporturile ar putea scădea de trei ori - de la 234 la 79 de milioane de tone pe an.

În "scenariul de stres", care include sancțiuni occidentale mai stricte și o tranziție globală accelerată de la hidrocarburi la alte resurse, Rusia va produce doar 171 de milioane de tone de petrol anual până în 2050, adică o treime din nivelul său actual.

Într-o astfel de situație nu va mai rămâne nimic pentru export, arată analiștii.