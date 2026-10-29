Scandal și risc de zboruri anulate: Compania aeriană românească Dan Air cere demisia CEO-ului Aeroportului Bacău și a șefilor Netopia

5 minute de citit Publicat la 14:00 29 Oct 2026 Modificat la 14:00 29 Oct 2026

Avion de pasageri aflat în zbor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

DAN AIR cere public demisia conducerii executive a procesatorului de plăți NETOPIA FINANCIAL SERVICES și a directorului general al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, pe care îi acuză că pun în pericol operațiunile companiei aeriene și afectează mii de pasageri, potrivit unui comunicat transmis joi de compania aeriană românească.

NETOPIA ar fi blocat, începând cu 23 octombrie, decontarea încasărilor din vânzarea biletelor către DAN AIR, suma reținută depășind 850.000 de euro. În paralel, compania susține că se confruntă cu presiuni din partea conducerii aeroportului pentru plata unor datorii anterioare.

Reprezentanții DAN AIR avertizează că situația ar putea duce la perturbarea unor zboruri, însă precizează că fac toate eforturile pentru a respecta programul de operare și pentru a evita anulările.

Potrivit companiei, NETOPIA continuă să încaseze plățile pasagerilor pentru biletele DAN AIR, dar nu mai transferă banii către operatorul aerian. Compania susține că măsura a fost luată fără notificare prealabilă și o consideră nelegală și nejustificată.

Sumele blocate reprezintă bani achitați de pasageri pentru zborurile programate și sunt destinate acoperirii cheltuielilor operaționale, inclusiv combustibilul, taxele aeroportuare și serviciile de navigație aeriană.

Există riscul ca unele zboruri să fie anulate

Compania afirmă că, de la blocarea decontărilor, a continuat să opereze zborurile folosind propriile rezerve financiare și a achitat integral combustibilul și celelalte costuri aferente.

Cu toate acestea, DAN AIR susține că menținerea operațiunilor devine tot mai dificilă, în condițiile în care încasările din vânzarea biletelor nu mai ajung la companie.

În cazul în care unele curse vor trebui anulate, decizia va fi luată cât mai aproape de momentul plecării, pentru ca operatorul să poată căuta până în ultimul moment soluții pentru efectuarea zborurilor.

Pasagerii afectați vor fi informați direct, prin datele de contact furnizate la rezervare, și vor beneficia de drepturile prevăzute de Regulamentul european nr. 261/2004.

DAN AIR recomandă tuturor pasagerilor să verifice dacă adresele de e-mail și numerele de telefon asociate rezervărilor sunt corecte. Compania precizează că biletele rămân valabile și că zborurile se desfășoară conform programului până la transmiterea unei comunicări oficiale contrare.

Compania a dat în judecată NETOPIA

DAN AIR a solicitat Tribunalului București emiterea unei ordonanțe președințiale prin care procesatorul de plăți să fie obligat să reia decontările și să transfere sumele reținute.

Dosarul a fost înregistrat la 28 octombrie 2026, la Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București, sub numărul 45772/3/2026. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru 6 noiembrie, la ora 11:00. Compania a solicitat preschimbarea termenului, invocând riscul ca fiecare zi de blocaj să afecteze zborurile programate.

Totodată, DAN AIR anunță că va sesiza autoritățile competente și va solicita intervenția acestora pentru remedierea situației.

În comunicat, operatorul aerian mai arată că, la 23 octombrie 2026, Tribunalul Ilfov a dispus, prin Hotărârea nr. 1750/2026, suspendarea provizorie a procedurilor de executare silită asupra bunurilor companiei, până la pronunțarea unei hotărâri privind cererea de deschidere a procedurii insolvenței. Hotărârea este executorie.

DAN AIR consideră că reținerea integrală a încasărilor de către NETOPIA funcționează ca o „poprire mascată”, în condițiile în care banii sunt blocați fără un titlu executoriu și fără o procedură judiciară, în perioada în care executările silite au fost suspendate de instanță.

NETOPIA invocă riscuri, potrivit DAN AIR

Potrivit reprezentanților DAN AIR, procesatorul de plăți și-ar fi justificat decizia prin necesitatea de a se proteja de eventuale riscuri viitoare, având în vedere experiențele anterioare cu operatorii BEES AIRLINES și AnimaWings.

DAN AIR susține însă că situația sa este diferită, întrucât operează zboruri regulate de peste trei ani și nu a înregistrat, în această perioadă, obligații scadente neachitate față de NETOPIA.

Compania mai afirmă că analiza de risc care a stat la baza deciziei ar fi fost realizată fără consultarea sa și fără solicitarea prealabilă a documentelor contabile actualizate. Aceste documente ar fi fost cerute abia după blocarea încasărilor.

DAN AIR spune că nu le va furniza atât timp cât procesatorul nu își respectă obligațiile contractuale. Totodată, operatorul afirmă că riscurile invocate de NETOPIA sunt deja acoperite prin garanțiile stabilite contractual între cele două companii.

În opinia DAN AIR, blocarea banilor nu reduce riscurile, ci le amplifică, deoarece afectează capacitatea companiei de a-și opera zborurile și, implicit, interesele pasagerilor și ale partenerilor comerciali.

Dispute și cu Aeroportul Bacău

Pe lângă blocarea încasărilor, DAN AIR reclamă presiuni din partea directorului general al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău pentru plata unor datorii anterioare.

Compania precizează că, la 26 octombrie, a achitat 100.000 de lei către aeroport, sumă care reprezintă aproximativ 10% din datoria totală, în condițiile în care încasările din vânzarea biletelor erau deja blocate.

Potrivit comunicatului, directorul general al aeroportului ar fi solicitat efectuarea unei noi plăți până la sfârșitul săptămânii, pentru continuarea serviciilor de handling. DAN AIR susține că acesta cunoștea situația financiară creată de blocarea decontărilor și că ar fi lăsat să se înțeleagă că o eventuală încetare a operațiunilor companiei nu ar avea consecințe semnificative pentru aeroport.

Reprezentanții operatorului consideră că solicitările contravin principiilor procedurilor de prevenire a insolvenței și planului de reorganizare, care urmăresc plata organizată și egală a creditorilor. În opinia companiei, condiționarea serviciilor de handling de achitarea unor datorii anterioare echivalează, în fapt, cu o formă de executare silită.

DAN AIR avertizează că dispariția sa de pe piață ar reduce semnificativ conectivitatea aeriană a zonei Moldovei și concurența în beneficiul pasagerilor. Compania susține că dezvoltarea unui aeroport depinde de atragerea și menținerea unui număr cât mai mare de operatori aerieni.

DAN AIR cere demisii

În acest context, compania solicită public demisia conducerii executive a NETOPIA FINANCIAL SERVICES și a directorului general al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, pe care îi consideră responsabili pentru măsurile și presiunile care, potrivit DAN AIR, pun în pericol continuarea operațiunilor.

„Pasagerii noștri au plătit pentru zborurile lor, iar acești bani trebuie să ajungă acolo unde le este locul: în operarea zborurilor. Vom face tot ce ne stă în putere pentru ca zborurile să aibă loc, vom apăra drepturile pasagerilor noștri în instanță și vom solicita sprijinul autorităților pentru ca această situație să fie corectată cât mai repede”, a declarat Matt Ian David, administratorul DAN AIR.

DAN AIR este o companie aeriană românească, membră IATA, care operează zboruri regulate din București și Bacău către destinații din Europa și Orientul Mijlociu și furnizează servicii ACMI pentru alți transportatori aerieni.

DAN AIR și-a cerut intrarea în insolvență, săptămâna trecută

Situația reclamată de companie vine în contextul în care DAN AIR a solicitat și intrarea în insolvență. Demersul vine după ce și AnimaWings a ajuns în atenția publică în legătură cu proceduri de insolvență.

În acest context, blocarea încasărilor din bilete și solicitările de plată ale aeroportului pun presiune suplimentară asupra activității operatorului aerian.

DAN AIR susține că încearcă să mențină zborurile în program și că va informa pasagerii cu privire la orice modificare.