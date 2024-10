Tot mai mulți români aleg locuri de muncă „verzi”. Unde se angajează pentru a proteja mediul: „Acest job face o diferență”

Locurile de muncă 'verzi' sunt din ce în ce mai prezente în România. Sursa foto: Getty Images

Locurile de muncă ''verzi'' sunt din ce în ce mai prezente în ţara noastră. Aceste job-uri ocupă în prezent 8% din totalul locurilor de muncă din Uniunea Europeană, iar Guvernul şi-a propus ca în următoarele trei decenii în România să existe peste 100 de mii de noi locuri de muncă prietenoase cu mediul. Mai multe companii din agricultură, turism, energie şi chiar design au început să ia măsuri pentru eficientizarea consumului de energie şi a materiilor prime.

În Uniunea Europeană există în prezent peste 2,3 milioane de Green Jobs, locuri de muncă ce au legătură cu sustenabilitatea, protejarea mediului, reciclarea sau tehnologii noi nepoluante. Guvernul îşi propune ca, până în anul 2050, în România, să existe peste 100.000 de locuri de muncă verzi.

„Considerăm că sunt peste 10.000 de job-uri create la nivel de România. Care sunt job-uri verzi pentru că furnizorii noștri și totodată cei care preiau materiile prime secundare rezultate din procesul nostru se ocupă tot de reciclare.”, spune Marius Costache, CEO grup de firme reciclare.

„În România se estimează că sunt peste 2000 de locuri de muncă verzi în diferite magazine de profil, dar și în alte domenii conexe cu acest domeniu second hand. Ce înseamnă asta? Sunt și centre de sortare în România care sortează aceste haine second hand conform unor criterii clar delimitate din punct de vedere legal.”, a declarat Rodica Bulăceanu, Humana People to People.

„Mă bucur că am ales acest job pentru că face o diferență în a proteja planeta și mediul înconjurător”

Îmbrăcămintea second-hand contribuie cu miliarde de euro la PIB-ul european și susține sute de mii de locuri de muncă verzi în Europa și Africa, arată un nou raport al Oxford Economics.

„Îmi place să spun că job-ul meu este un job verde și mă bucur că am ales acest job pentru că face o diferență în a proteja planeta și mediul înconjurător.”, spune Ceorgiana Cristian, managerul unui magazin de haine second hand. Aici hainele sunt sortate, sunt dezinfectate și sunt alese cu grijă cele care sunt puse pentru comercializare.

La fel se întâmplă în domenii precum furnizarea de electricitate, alimentarea cu apă, canalizare, gestionarea deșeurilor și reciclare, construcțiile, agricultura sau transportul. Aici, dincolo de locurile de muncă verzi, se fac eforturi şi pe alte planuri pentru reducerea poluării.

„Un exemplu este cel de car-sharing, pentru că noi activăm pe o platformă industrială. Am introdus un sistem pentru a reduce amprenta de carbon și împărțim aceeași mașină pentru a veni la birou. Am testat un camion electric pentru transportul mărfii, evaluând în acest fel eficiența și viabilitate a acestei opțiuni pentru departamentele noastre de logistică.”, precizează Mihaela Sofronea, PR la un grup de firme de reciclare.

La nivel global, emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse cu 7,6% pe an între 2020 și 2030 pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.