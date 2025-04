Construcția primului pod peste Prut de după Revoluție începe sâmbătă, la Ungheni. Grindeanu: Va lega A8 de Chișinău

La Ungheni se va ajunge pe autostrada A3 și de la Târgu Mureș. Foto: Agerpres

Construcţia primului pod rutier peste Prut după Revoluţie va începe sâmbătă, la Ungheni, acesta fiind în continuarea viitoarei autostrăzi A8 care va lega Chişinăul de Iaşi şi de Paşcani, iar mai departe va trece Carpaţii, la Tg. Mureş, a anunţat, marţi, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.



"Sâmbătă vom merge la Ungheni. Aici va începe, sâmbătă, construcţia ansamblului de poduri peste râul Prut. Vorbim de două poduri, câte unul pe fiecare sens. De fapt, vorbim de începerea construcţiei la primul pod peste Prut după Revoluţie. E un pas important, dar tot la fel de important e faptul şi că aceste poduri sunt în continuarea viitoarei autostrăzi A8 care va lega Chişinăul de Iaşi şi de Paşcani şi care, mai departe, de la Paşcani va trece Carpaţii la Tg. Mureş. Acest pod este primul, cel de la Ungheni ar trebui să fie finalizat în 18 luni, deci undeva în a doua jumătate a anului viitor cele două poduri trebuie să fie finalizate. Dar mai vreau să anunţ un lucru: avem încă patru poduri la stadiul de proiectare. Anul viitor se va termina proiectarea şi, odată cu ele, vom avea cinci noi poduri peste Prut, ceea ce e un lucru bun", a spus Grindeanu, pe Tik-Tok.



În urmă cu câteva zile, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu nota pe pagina sa de Facebook că se lucrează intens la amenajarea drumurilor tehnologice spre Prut.



"Pe şantierul primului pod rutier la nivel de autostradă peste Prut după mai mult de 60 de ani de la ultimul pod construit, respectiv Podul de Flori peste Prut de la Ungheni, Golăieşti (RO) Zagarancea (MD) se lucrează intens la amenajarea drumurilor tehnologice de acces spre Prut platforme tehnologice si organizare de şantier. Lucrările de construire vor începe pe 26 aprilie 2025, fiind un moment important pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, pe care îl vom marca prin organizarea unui eveniment simbolic în oraşul Ungheni, raionul Ungheni, denumit Festivalul 'Podul de flori'. Scopul acestui festival este acela de a rememora şi retrăi emoţiile momentului din 1990, când românii de pe ambele maluri ale Prutului au lansat flori pe apa acestuia, formând un pod de flori în semn de frăţie. În prezent, lansarea construirii acestui pod la Ungheni reprezintă consolidarea relaţiilor frăţeşti dintre România şi Republica Moldova", a transmis Scrioşteanu.



Festivalul este programat între orele 11:00 - 21:00 cu: concerte ale artiştilor de renume (Lupii lui Calancea, Valy Boghean Band, Antonia, Surorile Oşoianu, Cristi Aldea Teodorovici, Ansamblul Fluieraş, Adriana Ochişanu, Cornelia Ştefăneţ, Ansamblul Doina Ilfovului), spectacol aerian şi demonstraţii de paraşutism susţinut de Aeroclubul României (formaţia naţională de acrobaţie aeriană "The Hawks of Romania"), ateliere de meşteşuguri tradiţionale, zonă gastronomică, expoziţie fotografică, ateliere creative pentru copii etc.



La începutul acestei luni, România a emis autorizaţia de construire necesară construcţiei primului pod rutier la nivel de autostradă peste Prut, după mai mult de 60 de ani de la realizarea Podului de Flori.