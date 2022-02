3 avantaje ale unui logo profesional pentru dezvoltarea afacerii tale

Cel mai important element vizual, care de multe ori nu primeste atentia pe care o merita din partea antreprenorilor, este logo-ul.

Acesta este cel mai prezent martor al identitatii vizuale, fiind utilizat in toate materialele cu care afacerea ta se va asocia in viitor, fie in scop informativ, fie in scop de promovare.

Design-ul unui logo poate emana profesionalism si incredere, poate actiona ca indemn la interactiune, sau chiar ajuta oamenii sa isi dea seama de specificul business-ului tau, conturand un rezumat pentru intreaga lui activitate si set de valori.

Departamentul de grafic design al agentiei de marketing Happy Pencil din Timisoara a intocmit o lista cu cele mai mari 3 avantaje pe care un logo de calitate le poate aduce afacerii tale, plus cateva detalii din procesul creativ de logo design:

Atrage atentia

Dupa cum am mentionat mai sus, consumatorii judeca de cele mai multe ori dupa aspect.

Este ideal sa folosesti acest lucru in avantajul tau printr-un logo care poate capta atentia audientei in mai putin de 2 secunde, altfel exista mari sanse ca produsul sau serviciul pe care il promovezi sa fie trecut cu vederea.

Procesul de creare logo al agentiei noastra se bazeaza pe un brief de creatie, in care vei putea completa toate elementele ce ne vor ajuta sa aducem la viata logo-ul potrivit pentru afacerea ta, astfel incat sa producem un avantaj competitiv clar si evident.

In marketing, prima impresie conteaza cel mai mult, asadar logo-urile pe care le cream inspira profesionalism, incredere si determina interactiune din partea audientei.

Este fundatia identitatii brandului tau

Un logo trebuie sa spuna o poveste care inspira si influenteaza emotiile consumatorilor intr-un mod cat mai simplu si natural pentru ca efectul persuasiv sa fie puternic si sa dea rezultatele dorite.

In general, el reprezinta fundatia pentru toate mesajele pe baza carora este construita identitatea unui brand.

Elementele de logo design componente, de la culori si pana la fonturile folosite, sunt parte din povestea pe care vrei sa o creezi pentru brandului tau, asadar este foarte important sa decizi inca de la inceputul procesului de creare logo care sunt intentiile tale.

Noi te vom ajuta sa iti pui in ordine gandurile printr-un brief de creatie bine structurat, astfel incat sa ai o imagine clara inca de la inceput asupra rezultatului. De asemenea, un designer experimentat va lucra indeaproape cu tine si iti va pune intrebari preliminare pentru a se asigura ca logo-ul tau va fi un succes din toate punctele de vedere.

Este memorabil

Logo-urile sunt elemente de identificare si actioneaza ca simboluri pe care consumatorii le folosesc pentru a recunoaste un brand.

Scopul lor este sa ramana pentru cat mai mult timp in memoria audientei si sa creeze conexiunea cu specificul afacerii tale astfel incat sa ofere predictibilitate.

Cu cat logo-ul va fi perceput mai placut din punct de vedere estetic, cu atat mai memorabil si usor de recunoscut va deveni pentru cei ce au stabilit un contact anterior cu el.

Designerii nostri grafici se vor asigura in procesul de creare logo ca rezultatul va fi unul pe placul audientei tale.

Vor face o analiza detaliata a nevoilor publicului tinta si a peisajul competitiv, vor identifica lacunele din piata si vor adapta conceptul logo-ului tau conform rezultatelor printr-o grafica unica, remarcabila si capabila sa provoace gandirea.

Pentru ca agentia de marketing Happy Pencil stie cat de important este sa pornesti cu piciorul drept spre succes si sa beneficiezi de toate avantajele pe care le-am descris mai sus inca de la inceput, doua dintre pachetele de creare logo includ si un manual de brand bonus, care contine design-ul logo-ului in varianta finala, sloganul, istoricul brandului, culorile, fonturile utilizate si mock-up-uri specifice activitatii tale.

Manualul de brand te va ajuta sa explici elementele fundamentale ce se leaga de strategia brand-ului tau si de identitatea lui, astfel incat sa-ti poti face clara viziunea atunci cand colaborezi cu specialisti in aspecte ce tin de comunicarea, promovarea si lansarea unor noi produse sau servicii pentru afacerea ta.