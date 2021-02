4 beneficii de care te poți bucura dacă folosești uleiuri esențiale

Astfel, aceștia aleg uleiuri esentiale naturale si pure cu aplicabilitate in diverse situatii cotidiene. Un exemplu cel mai des intalnit este uleiul de lavanda, de preferat sa fie achiziționat direct de la sursa, cu garantia purității. Acesta are nenumărate întrebuințări, de la aromaterapie sau parfumerie pana la adăugarea unui plus de savoare si dor de lanul mov deserturilor precum tort sau înghețată.

Pentru aromaterapie, multe uleiuri esentiale se folosesc cel mai adesea prin picurarea a 2-3 stropi intr-un difuzor special. Degaja un parfum natural suav si placut, aduc o stare de bine, combat migrenele si insomnia, improspatand totodata aerul. Este important ca difuzorul să fie unul ales cu atentie, pe baza de ultrasunete, astfel sunt conservate proprietățile si calitatea fluidului pentru a beneficia din plin de beneficiile pe care le ofera. Astfel de difuzoare puteti gasi la Fleurane împreună cu o serie de cateva uleiuri esențiale pure. O metoda clasica de utilizare a acestuia in aromaterapie este prin picurarea intr-o candela ce funcționează pe baza de lumânare tip pastila așezată sub porțiunea cu apă pentru eliberarea vaporilor in care se regăsesc si particule fine din uleiul respectiv.

O alta întrebuințare pentru multe dintre acestea, inclusiv pentru uleiul esential de lavanda, este in efectuarea de masaj terapeutic sau masaj de relaxare. Este necesar sa presarati cateva picaturi in 15-20 ml de baza pentru masaj, poate chiar in ulei de masline sau migdale. Lavanda are nenumarate beneficii asupra corpului, detensioneaza si relaxeaza musculatura, calmand pielea si durerile articulare.

Acesta este faimos si pentru utilitatea sa in tratarea durerilor de cap. Pentru a intra mai repede in piele, este suficient să ungeti tamplele sau incheietura mainii cu o picatura sau sa utilizati un recipient cu roll-on umplut cu acesta. In acest mod, este foarte eficient in combaterea migrenelor, totodata relaxeaza vasele sanguine si regleaza tensiunea arteriala. Daca întâmpinati probleme severe cu somnul, atunci un ulei de lavanda poate deveni cel mai bun prieten al dumneavoastra. Picurati cativa stropi pe așternuturi inainte de culcare. Fiind pur, nu pateaza, lucru de care va veti convinge imediat dupa prima utilizare.

Multe uleiuri esentiale pot fi folosite cu brio in cada, completand un ritual de seara relaxant, rupt direct din natura, cu note florale care incanta si imbie la relaxare. Printre cele mai indragite de catre publicul larg se numara: uleiul de lavanda, portocale, trandafiri, lamaie, mandarina, arbore de ceai, lemongrass, eucalipt, pin, brad sau melissa. Se presara cateva picaturi, dupa preferinte, in apa calda, fapt ce va duce la evaporarea treptata a acestora, creand o atmosfera inmiresmata natural si relaxanta.

Exista si cateva precautii de care trebuie sa tineti cont atunci cand utilizati uleiuri esentiale, printre care: testarea pe o suprafata mica de piele pentru a observa eventualele reactii adverse, caz in care se recomanda neutilizarea uleiului; evitarea contactului cu ochii; pastrarea recipientului in ambalajul original, ferit de razele soarelui si intotdeauna cu capacul pus; atentie sporita in cazul femeilor insarcinate si indicatii de evitare in preajma copiilor de pana intr-un an sau chiar trei ani, in cazul anumitor tipuri de uleiuri esentiale, in functie de proprietati si intrebuintari.

Acestea pot fi de multe ori o alternativa sanatoasa si de incredere la variantele de medicamente si substante chimice care tind spre aceleasi rezultate. Vremurile pe care le traim ne fac de multe ori sa ne dorim rezultate imediate cu minim de efort si costuri, insa uitam ca cel mai mare cost pe care il platim este chiar sanatatea noastra. Cel mai mare beneficiu pentru corp este sa ii oferim ce are nevoie: echilibru si moderatie in toate, inclusiv in uleiurile esentiale sau in produsele sintetizate in laborator.