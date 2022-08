4 idei de cadouri pentru pasionații de gaming

Este destul să te oprești în primul magazin de electronice și poți alege de acolo o mulțime de device-uri. Dar abia aici lucrurile încep să se complice, deoarece specificațiile pentru gaming sunt diferite, începând de la conectivitate, la performanțe și chiar funcții specifice.

Află în continuare câteva idei simple, dar eficiente, cu care poți surprinde într-un mod pozitiv destinatarul cadoului. Alege în funcție de buget, dar și de preferințele gamerului referitor la desktop sau consolă, tastatură sau controller, jocuri online, multiplayer sau tip shooting.

1. Scaun ergonomic

Am început cu un cadou universal, indiferent de pasiunile personale legate de abordarea gamingului. Un scaun ergonomic merită cu prisosință, având în vedere că o partidă de gaming poate dura chiar și câteva ore. Scaunele pentru gaming au un design special, care elimină obiceiurile nu tocmai sănătoase privind poziția în șezut. Ele susțin o postură corectă, oferind un confort superior, ceea ce sporește distracția și recreerea. Alege drept cadou un scaun potrivit pentru gaming, care susține spatele inferior și superior, umerii, brațele, capul și șoldurile. Atunci când coloana vertebrală este corect aliniată, durerile de spate vor fi ținute la distanță.

2. Căști

Alegerea unor căști potrivite pentru gaming poate fi puțin mai dificilă și îți vei da seama atunci când te vei afla în fața rafturilor cu zeci de modele. Primul detaliu pe care trebuie să îl ai în vedere se referă la conectarea cu fir sau wireless. Pentru gaming, sunt recomandate căștile cu fir, deoarece evită apariția lag-urilor, datele fiind transmite în timp real. În plus, nu toate consolele oferă compatibilitate wireless, însă mufa audio de 3,5 mm de la căștile cu fir este un conector universal. Acest tip de căști poate fi utilizat cu orice device, inclusiv cele portabile sau telefoanele mobile, laptopuri și tablete. Căștile speciale pentru gaming au, de cele mai multe ori, și un microfon integrat, care ajută la comunicarea cu coechipierii din joc.

3. Tastatură iluminată

Vei găsi în magazine două tipuri de tastaturi: cu membrană și mecanice. Majoritatea jucătorilor preferă tastatura mecanică, deoarece oferă un feedback sonor plăcut, fiind în același timp mai durabile și mai rapide. Performanța și rezistența sunt cele mai importante caracteristici pe care trebuie să te concentrezi atunci când alegi o tastatură pentru gaming. Verifică să fie incluse ABS și 6 Key Rollover pentru anti-ghosting. De asemenea, iluminarea de fundal și tastele macro sunt ideale pentru o experiență de gaming de top.

4. Mouse pentru gaming

Cea mai importantă diferență între un mouse normal și unul pentru gaming se referă la DPI (dots per inch), care măsoară performanța specifică. Un mouse obișnuit poate avea 1000 de dpi, în timp ce un mouse pentru jocuri poate avea chiar și 4000 dpi. În plus, mouse-ul pentru gaming are butoane suplimentare amplasate pe laterale, destinate setării de funcții macro. De asemenea, are buton pentru degetul mare al jucătorului, ajustări ale sensibilității și vitezei, cablu lung care să nu incomodeze mișcările și chiar arcuri de tensiune pentru butoane. Din punct de vedere al dimensiunii, majoritatea mouse-urilor pentru gaming sunt mari, însă alegerea depinde și de modul în care este mișcat cu mâna. Cele mai multe persoane țin mouse cu degetele și palma, însă altele folosesc doar degetele, astfel încât este potrivit un device de dimensiuni mai mici.

Pasionații de gaming preferă să își personalizeze experiența de joc prin configurarea device-urilor. Din acest motiv nu este recomandat să oferi cadouri cum ar fi desktopul sau o consolă, ci mai degrabă accesorii și periferice. Alege un cadou din lista de mai sus, ținând cont de recomandările specifice, iar supriza pe care o vei face va fi una reușită.