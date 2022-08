4 materiale necesare pentru amenajarea bucătăriei

Având în vedere că bucătăria este locul în care începi fiecare zi cu micul dejun sau o cafea sau în care te reuneşti cu familia pentru prânz sau cină, spaţiul trebuie să fie util şi relaxant. Eficienţa activităţilor din bucătărie şi calitatea timpului petrecut în această cameră depind de calitatea materialelor utilizate. Iată câteva tipuri de materiale care te vor ajuta să te orientezi mai uşor în amenajarea bucătăriei tale:

Instalaţia electrică

Instalaţia electrică din bucătărie trebuie să fie adaptată la condiţiile specifice acestei camere. Având în vedere că pe lângă prizele, întrerupătoarele şi corpurile de iluminat aflate la vedere mai există o mulţime de fire şi cabluri ascunse în pereţi, este firesc ca orice proiect să înceapă cu amenajarea acestora. Alege materiale sigure, de bună calitate, care vor putea alimenta toţi consumatorii de care ai nevoie în acest spaţiu. De asemenea, este important să ai acces la prize cât mai aproape de locurile în care vei instala aparatura electrică. Ţine cont de locurile în care vei monta corpurile de iluminat pentru a nu fi nevoit să improvizezi surse de alimentare cu energie electrică. Toate lucrările ce ţin de electricitate trebuie lăsate în seama unui specialist.

Instalaţii sanitare

Tot la fel de ascunse sunt şi o bună parte din instalaţiile sanitare fără de care nu poate funcţiona o bucătărie. Dacă la vedere rămâne doar o chiuvetă şi un robinet, în spatele zidurilor sau sub pardoseală sunt o serie de conducte şi ţevi care alimentează şi evacuează apa menajeră. Asigură-te că instalezi doar produse de bună calitate, rezistente în timp şi eficiente energetic. De asemenea, ţine cont de toate obiectele sanitare şi aparatele electrocasnice care vor avea nevoie de alimentare cu apă pentru a nu fi nevoit să spargi pereţii sau să improvizezi ulterior. Deşi există lucrări de instalare sau înlocuire a materialelor sanitare realizabile în regim Do It Yourself, este bine să te bazezi tot pe experienţa unui specialist în domeniu.

Pardoseală şi pereţi

Odată ce ai asigurat alimentarea cu apă şi energie electrică poţi trece la amenajarea pardoselii şi a pereţilor. În funcţie de finisajele pe care le alegi ai la dispoziţie o gamă largă de adezivi pentru gresie, faianţă şi piatră naturală, care te vor ajuta să le fixezi pe fiecare suprafaţă în parte. Dacă eşti priceput sau pregătit să înveţi cum se aplică, proiectul este 100% realizabil în regie proprie. Totul este să respecţi indicaţiile producătorilor de materiale de construcţii şi sfaturile specialiştilor în domeniu. Având în vedere că resursele online sunt nelimitate, tutorialele video pas cu pas sunt doar la un clic distanţă.

Mobilier

Mobilierul este o altă componentă de bază a bucătăriei. În funcţie de gradul de implicare în proiect poţi alege un model de mobilier cu montaj inclus sau îl poţi confecţiona personal. Materialele pentru bucătărie trebuie să reziste la condiţiile de abur, umiditate şi temperatură înaltă. Foarte important este blatul de mobilier, care poate fi din lemn, piatră sau ceramică. Dacă vrei ca o parte din aparatura electrocasnică să fie integrată în mobilier, asigură-te că alegi materiale cu posibilităţi de încastrare a fiecărui model.

Ordinea operaţiunilor este esenţială pentru amenajarea unei bucătării. Nu poţi realiza instalaţiile sanitare sau electrice după ce ai montat mobilierul, deoarece vei fi nevoit să spargi gresia de pe pardoseală sau faianţa de pe pereţi, ambele abia montate. Asigură-te că ai acces la alimentarea cu apă şi energie electrică înainte de a alege şi monta finisajele dorite. Ţine cont de necesităţile specifice fiecărui element în parte încă din faza de proiect pentru a te bucura de o bucătărie utilă şi estetică.