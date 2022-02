4 obiceiuri bune în rutina de îngrijire a pielii de adoptat după 40 de ani

Fă-ți o programare la dermatolog

Dacă nu ai făcut-o până acum, găsește-ți un dermatolog bun pentru o evaluare a stării de sănătate a pielii tale, precum a modului în care a fost afectată de razele solare, și pentru o monitorizare a alunițelor. Un specialist te poate ajuta să pui la punct o rutină de îngrijire, nu numai privind produsele pe care să le folosești, ci și alimentația și alte gesturi corecte care să te ajute să întârzii sau să încetinești fenomenul de îmbătrânire a pielii. Hrănirea și hidratarea pielii feței și a corpului din interior și din exterior și protejarea de razele UV sunt printre cele mai eficiente metode de a avea o piele netedă și fină cât mai mult timp. O altă soluție pentru a menține tinerețea chipului este masajul facial. O ședință la două-trei săptămâni este suficientă pentru tonifierea mușchilor fini ai feței, iar, pe termen lung, procedura poate șterge și zece ani de pe chip.

Adaptează-ți machiajul

Dacă erai obișnuită să te machiezi mult, atunci este momentul să adopți un look mai lejer. Iar, dacă nu te machiai deloc, ai putea începe să folosești câteva produse care să îți pună în evidență trăsăturile. O pudra de fata adaptată tenului, o linie de dermatograf mai discretă și un ruj în culoarea preferată te vor ajuta să pari mai tânără. Dacă tenul tău are tendința de a transpira ușor, o baza de machiaj matifianta este recomandată. Folosirea unei creme colorate hidratante, precum și a unui fard de obraz sunt esențiale pentru un look proaspăt, la fel și structurarea sprâncenelor, pentru o mai bună subliniere a ochilor.

Redu consumul de zahăr

Zahărul are efecte nocive asupra corpului, dar și a pielii, accelerând procesul de îmbătrânire. Nu este o soluție să renunți brusc complet la zahăr, pentru a nu accentua starea de frustrare. Fă acest lucru treptat, cu zahărul pe care îl folosești la cafea ori în prăjituri. Zahărul muscovado, de exemplu, este mai puțin dulce, dar mai aromat. Înlocuiește zahărul rafinat cu zaharuri naturale din fructe, de exemplu, caise uscate sau curmale. Dacă ți se face poftă de ceva dulce, bea un pahar cu apă. De altfel, este recomandat să bei 1,5-2 litri de apă pe zi pentru ca organismul tău să fie hidratat corespunzător. Această poftă ar putea fi și semnul unei deshidratări a organismului. De asemenea, pofta de zahăr poate fi semnul unei stări de oboseală ori stres, deci ai grijă să dormi suficient.

Fă sport regulat

Practicarea unei activități fizice regulate este benefică pentru organism, inclusiv pentru piele. Atunci când faci activitate fizică regulată, nivelul de cortizol, hormonul stresului, scade, iar acest fenomen poate ajuta la îmbunătățirea elasticității pielii, controlarea acneei și a producției de sebum. Sportul îmbunătățește și circulația sângelui, stimulează procesul de reînnoire a celulelor și are proprietăți antioxidante. Pielea devine astfel mai hidratată, mai frumoasă și capătă un aspect mai tânăr. Fitness, yoga, natație, jogging se numără printre activitățile fizice recomandate, dar este important să alegi un sport care îți place, pentru a fi sigură că îl vei practica pe termen lung.

40 de ani este o vârstă frumoasă, ești mult mai sigură pe tine ca în tinerețe, îți știi atuurile și defectele și cum să te pui în valoare. Iar obiceiurile de mai sus te vor ajuta să te simți și mai bine în pielea ta.