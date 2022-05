5 mituri despre serviciul de închirieri auto din Bucureşti

Chiar daca inchirierea masinilor este o activitate foarte populara in Romania, tot mai sunt multe mituri in ceea ce priveste industria de rent a car. Cel mai banal exemplu este: masinile sunt prea scumpe. Raspunsul corect este ca acest lucru depinde. Depinde de unde contractati serviciile de inchirieri auto din Bucuresti, ce masina alegeti sau momentul in care alegeti sa inchiriati.

In cele ce urmeaza va prezentam unele dintre cele mai intalnite mituri despre serviciile rent a car si le vom demonta pas cu pas:

1.Trebuie sa fii milionar ca sa-ti permiti o masina de inchiriat

Serviciile de inchirieri auto Bucuresti sunt unele accesibile, chiar indicate celor care detin permis de conducere de ceva timp, dar care nu au reusit sa-si achizitioneze o masina. Prin urmare, nu este nevoie ca o persoana sa castige mai mult decat un salariu mediu pentru a se putea bucura de inchirierea unei masini atunci cand are nevoie. Preturile de inchiriere pornesc de la 8 -10 euro pe zi si pot fi negociate pentru contracte pe perioade mai lungi de timp.

2. Reclama cum ca masinile sunt curate este exagerata

Firmele serioase si cu experienta care se ocupa cu rent a car in Otopeni pun siguranta sanitara si respectul pentru clienti pe primul loc, de aceea le vor oferi intotdeauna autovehicule curatate, la interior si exterior. Cu atat mai mult acesta ar trebui sa fie un obiectiv pentru toate companiile de gen, cu cat omenirea a trecut si inca mai trece prin pandemie, fiind foarte vehiculata importanta igienizarii ca parte a limitarii raspandirii agentilor patogeni.

3. Pot face ce vreau cu masina, daca am inchiriat-o!

In contractul semnat de compania de inchirieri auto din Bucuresti sau din tara si fiecare client, sunt specificate drepturile si obligatiile fiecarei parti. Astfel, faptul ca a inchiriat o masina nu-i da dreptul unei persoane sa o foloseasca fara sa se gandeasca la consecinte, sa circule fara sa mai tina cont de reguli. De asemenea, clientul nu poate iesi din tara cu masina de inchiriat daca nu a anuntat si nu a primit in prealabil acordul societatii de rent a car respectiva.

4. Masinile nu sunt tocmai noi

Cel mai bun lucru care trebuie facut in cazul in care apare o astfel de intrebare in mintea unei persoane interesate sa inchirieze o masina este sa intre pe site-ul companiei si sa arunce o privire pe parcul sau auto. Societatile profesioniste isi prezinta flota auto pe pagina de internet, tocmai pentru a le oferi oamenilor garantia unor autovehicule in parametri buni de functionare. Majoritatea firmelor detin parcuri auto noi, dupa anul 2017, cu dotari care sporesc siguranta si confortul in timpul utilizarii.

5. In cazul unui accident, soferul unei masini inchiriate nu este raspunzator de nimic

In momentul in care masina inchiriata este implicata intr-un accident, soferul, daca poate face acest lucru, trebuie sa anunte organele abilitate la numarul unic de urgenta, precum si compania de inchirieri auto cu care are contract. Clientul este acoperit, din punct de vedere al despagubirilor, de asigurarea de raspundere civila auto sau de cea CASCO, dar acest lucru nu inseamna ca este absolvit de consecintele legale pe care le are de suportat in cazul in care se face vinovat de producerea accidentului.

Asadar, inchirierea unei masini ii ajuta pe oameni sa-si rezolve problemele legate de deplasarea in anumite zone din tara sau din afara ei. Prin contract, ambele parti au parte de drepturi si obligatii pe care trebuie sa le respecte. De regula, tocmai faptul ca exista scapari da nastere si la diferite povesti sau mituri despre serviciile de rent a car.