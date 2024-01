5 motive pentru care slăbești mai greu pe măsură ce îmbătrânești! Descoperă dieta care te slăbește la orice vârstă

Nu este un secret pentru nimeni că pe măsură ce îmbatranim corpul suferă multe schimbări. Unul dintre cele mai dificile lucruri de acceptat este că slăbim tot mai greu pe măsură ce înaintam în vârstă și acumulăm extrem de ușor și rapid kilograme în plus.

Slăbirea poate deveni o provocare pe măsură ce îmbătrânim, dar nu este imposibilă. Experții sunt de acord că după o anumită vârstă este dificil să slăbești, dar cu dieta potrivită lucurile se pot mișca în direcția favorabilă. Iată cinci motive pentru care slăbim mai greu odată cu înaintarea în vârstă și care este dieta perfectă în acest proces.

Schimbări hormonale

Așa cum corpul se schimbă odată cu vârsta, la fel se schimbă și hormonii, atât la bărbați, cât și la femei. Femeile experimentează o scădere a nivelului de estrogen în timpul menopauzei, asociată cu o creștere a grăsimii abdominale. Bărbații experimentează o scădere a nivelului de testosteron, reducând efectele sale de reglare asupra distribuției grăsimilor, forței musculare și masei musculare.

Bărbații și femeile pot experimenta, de asemenea, o scădere a hormonilor de creștere pe măsură ce îmbătrânesc. O funcție majoră a hormonului de creștere este păstrarea mușchilor și a forței. Această scădere va afecta și rata metabolică de repaus. Puteți face exerciții fizice, puteți gestiona corect stresul și puteți urma o dietă sănătoasă, de exemplu, pentru a atenua majoritatea simptomelor care vin odată cu menopauza.

Lipsa somnului

Este posibil să observați odată cu vârsta ca rutina de somn se schimbă. Vă poate lua mai mult timp până adormiți și s-ar putea să vă treziți frecvent pe tot parcursul nopții sau chiar să vă treziți mai devreme decât înainte. Specialiștii explică faptul că privarea de somn are o influență asupra dereglării sistemului de control al apetitului neuroendocrin, care modifică rata metabolică. Există o creștere a nivelului de grelină (hormonul foamei) atunci când durata somnului este restricționată, ceea ce poate duce la un aport crescut de alimente cu densitate energetică mare. Este important să identificați ce cauzează lipsa somnului în fiecare noapte. Modificări minore, cum ar fi să nu folosiți telefonul mobil înainte de a merge la culcare, să meditați sau chiar să vă schimbați perna, vă pot ajuta.

Metabolismul încetinește

Metabolismul încetinește pe măsură ce îmbătrânim din cauza masei musculare reduse, influențată de factori precum sexul și dimensiunea corpului. Ce putem face în privința acestei încetiniri frustrante a metabolismului? O modalitate de a rezolva problema este controlând dimensiunea porțiilor la ora mesei. Aportul excesiv de orice, chiar și de proteine, se poate transforma în grăsimi. Mai ales când metabolismul încetinește odată cu vârsta, este și mai important să țineti evidența cât de mult mănânci. Folosiți farfurii și boluri mai mici și luați în considerare momentul în care vă este de fapt foame.

Scăderea masei musculare

Odată cu vârsta, pierdem masa musculară, iar dacă nu știați deja, acest lucru se întâmplă după ce împlinim 30 de ani. Deoarece mușchii folosesc mai multe calorii decât masă de grăsime, caloriile pe care le ardem în timp ce ne odihnim, de asemenea, scad. Adaugați antrenamente de forță în rutina zilnică pentru a contracara acest efect și pentru a sprijini metabolismul.

Dieta NUPO – dieta care te slăbește la orice vârstă!

Pe măsură ce îmbătranim este important să ne reevaluăm stilul de viață pentru a ne asigura că suntem proactivi și că optimizăm șansele de a pierde în greutate. Vestea bună este că acum, putem slăbi indiferent de vârstă! Cu ajutorul dietei NUPO toate aceste neajunsuri au fost eliminate!

Dieta țărilor nordice, Nupo este alternativa sigură și sănătoasă la dietele deja existente și oferă produse dietetice pentru cei care doresc să urmeze o dietă de slăbit și să mențină o greutate stabilă. Cu peste 35 de studii științifice (cele mai multe din lume) și 41 de ani de experiență, dieta de slăbit Nupo a fost dezvoltată în 1981, la spitalul Hvidovre din Danemarca, de Dr. Flemming Quaade, cel mai important om de știință în domeniul obezității al tarilor Nordice.

Dieta Nupo este o dieta științifică, atent și continuu studiată, care îi certifică siguranța pentru sănătatea umană și eficiența în procesul de slăbire. Printre efectele benefice ale dietei Nupo asupra sănătății, se numără: reduce și normalizează hipertensiunea arterială și hipertensiunea pulmonară; normalizează glicemia în diabetul zaharat de tip 2; scade concentrația acizilor grași din sânge (ex. trigliceride) și normalizează nivelul colesterolului; scade riscul de boli cardiovasculare; scade riscul complicațiilor diabetului zaharat; scade riscul de cancer de colon și de sân; reduce episoadele de apnee în somn (sforăitul); ameliorează afecțiunile osteo-articulare; normalizează oxigenarea sângelui.

Produsele Nupo sunt împărțite în patru categorii: Dieta, One Meal ( O singură masă ), Gustări Proteice și Slim Boost. Produsele pot fi savurate separat sau pot fi combinate. Nupo este aprobat de Ministerul Mediului și Alimentației din Danemarca ca și de EFSA că înlocuitor complet al dietei.

Dieta Nupo de Slăbit – asigură scăderea eficientă și sigură în greutate, fiind o dietă săracă în calorii, dar care conține cantitatea corectă și completă de proteine, nutrienți, vitamine și minerale esențiale organismului, care au rolul de a menține organismul echilibrat pe toată durata procesului de slăbire.

Nupo One Meal ( Înlocuitorii de mese) – înlocuiesc comod, rapid și sănătos o masă. Pe lângă gustul foarte plăcut, din punct de vedere nutritiv înlocuitorii de mese One meal au o compoziție completă și corectă, fiind recomandați atât pentru pierderea în greutate, cât și pentru menținerea greutății, dar și a unui stil de viață sănătos.

Gustări Proteice – au un conținut crescut de proteine și sunt recomandate ca gustare rapidă între mese sau ca o bună alternativă la snack-urile pline de calorii și cu un conținut nutritiv scăzut și dezechilibrat. Sunt ideale pentru menținerea greutății sau pierderea kilogramelor în plus, dar și înainte și după antrenamentele sportive, datorită conținutului crescut în proteine.

Slim Boost – Acceleratori ai metabolismului, sunt suplimente alimentare naturale, care pot fi folosite în combinație cu produsele noastre Dieta Nupo și/sau Nupo One Meal, dar și pur și simplu ca suplimente la mesele zilnice. Acest lucru vă asigură că planul de slăbire nu scapă de sub control în momentul în care aveți un stil de viață activ și cu tentații zilnice care vă poate împiedica în procesul de pierdere în greutate.

Dieta Nupo este o dieta versatilă și poate fi urmată în diferite moduri, după preferințele fiecărei persoane. Pentru a slăbi rapid și în siguranță, recomandarea specialiștilor este că dieta să fie urmata minim 3 săptămâni (Dieta poate fi urmată în mod continuu, între 3-8 săptămâni*). La nevoie (suprapondere, obezitate), se poate face pauza 1-2 săptămâni și apoi dieta se poate relua pentru a continua procesul de slăbire. Produsele de dietă se pot folosi de persoane cu vârstă peste 18 ani până la persoane de 70 de ani.

Pentru menținerea greutății și/sau pentru scăderea în continuare în greutate, aveți multe alternative de dieta:

Dieta 5:2 (cinci zile pe săptămână Dieta Nupo de Slăbit și 2 zile pe săptămână alimente clasice***), care asigură în continuare scăderea în greutate;

Dieta 2:5 (2 zile pe săptămână Dieta Nupo de Slăbit și 5 zile pe săptămână alimente clasice***), care asigură atât slăbirea cât și menținerea greutății;

Dieta One Meal – Înlocuitori de masă One Meal (înlocuirea a două mese zilnice cu Nupo One Meal ajută în continuare la scăderea în greutate, iar înlocuirea unei singure mese cu Nupo One Meal ajuta la menținerea greutății.

Dieta Nupo este o dieta de slăbit cu efecte pe termen lung! Inițial se pierd mai multe kilograme, care se mențin în timp pe o durată mult mai lungă decât la orice alta dietă, inclusiv la dietele hipocalorice. Acest lucru aduce un beneficiu psihologic considerabil. Dieta asigură organismului toate proteinele, vitaminele și mineralele necesare de care are nevoie, rezultatul fiind eliminarea rapidă, sigură și eficientă a kilogramelor în exces, fără a-l dezechilibra și fără a-l priva de nutrienții de care are nevoie pentru a funcționa normal.

Este important să înțelegem că slăbirea nu este un proces simplu și că există multiple factori care pot afecta acest proces odată cu înaintarea în vârstă. Însă adoptarea unui stil de viață sănătos, inclusiv Dieta NUPO, poate avea un rol semnificativ în atingerea obiectivelor de slăbire, indiferent de vârstă.

*VLCD = Very Low Calorie Diet / Dieta foarte scăzută în calorii (Max.:800 Kcal/zi)