De la accident la constatare daune auto - paşii pe care trebuie să-i parcurgi

Oricand ti se poate intampla sa fii implicat intr-un eveniment in trafic. Chiar daca esti un sofer impecabil si esti sigur ca nimic nu ti se poate intampla, iti asumi un risc in fiecare moment in care stai in scaun si conduci.

Nu poti stapani totul, nimeni nu poate. Ai doar impresia ca tii totul sub control si daca se intampla sa faci un accident, este indicat sa fii macar bine informat. Acesta este si motivul pentru care am pregatit aceste informatii care sa-ti ofere un punct de plecare in cazul unui accident.

Primii paşi în cazul unei daune auto

Sa facem un exercitiu de imaginatie. Ai avut un accident si ai masina avariata. Chiar daca este un accident fara victime, asta nu te scuteste de socul provocat de eveniment.

Iti inteleg supararea dar in acest moment trebuie sa te focusezi pe ce ai de facut si nu pe cum te simti. Incearca sa treci peste socul evenimentului si sa faci demersurile pentru recuperarea prejudiciilor.

Nu este important daca te crezi vinovat sau nevinovat. In termen de 24 de ore trebuie sa informezi politia si agentul asigurator despre acest eveniment.

Adună informaţii pentru dosarul de daune

Daca ai un telefon mobil cu o camera digitala, nu strica sa faci cateva fotografii la locul accidentului, inainte de a muta vehiculele. La fel, pot fi dovezi utile, filmarile camerei de bord, facute in timpul accidentului.

Daca ai inregistrat pozitia accidentului, esti obligat sa scoti masina de pe carosabil. Daca aceasta nu mai poate functiona din cauza unor defectiuni, atunci trebuie remorcata sau cel putin impinsa in afara soselei.

Daca celalalt sofer implicat in accident este cooperant, problema se va rezolva foarte usor, fara anuntarea politiei. Cere de la el urmatoarele acte si incercati sa rezolvati situatia pe cale amiabila:

Copie dupa asigurarea RCA a vehiculului implicat in accident Numele si numarul de telefon ale soferului implicat in accident Completati formularul de constatare amiabila, impreuna cu soferul in cauza

Avand aceste acte si date la indemana, poti depune un dosar de daune la agentul asigurator.

De asemenea, exista centre de daune care se ocupa de toata procedura gratuit.

Ce este constatarea amiabilă şi când o poţi utiliza?

Constatarea amiabila se face de comun acord de catre conducatorii vehiculelor care au luat parte la eveniment. Aceasta te scuteste de mersul la politie si scurteaza mult timpul de constatare, pana la reparatia masinii.

Este important, ca acest act poate fi utilizat doar in cazul in care nu sunt vatamari corporale in urma accidentului si nici alte vehicule sau bunuri avariate in afara de cele doua vehicule.

In acest act se descriu imprejurarile accidentului oferind toate informatiile necesare asiguratorului pentru ca acesta sa poata solutiona cat mai repede dosarul de daune al solicitantilor.

Ce nu îţi asigură această constatare?

Completarea acestui act nu iti asigura nevinovatia. Este doar un act prin care oferi informatii despre accident. Pe baza acestuia se deschide un dosar de daune care va contine toate informatiile necesare pentru solutionare.

Agentul constatator este obligat sa solutioneze dosarul de daune pe baza informatiilor din acest dosar. Daca ai asigurare tip daune Allianz Țiriac, atunci agentul constatator de la aceasta companie va lua decizia finala in dosar.

Acesta este si motivul pentru care trebuie sa oferi toate informatiile de care asiguratorul are nevoie pentru a lua cea mai buna decizie.

Trebuie insa sa stii ca decizia luata de agentul constatator va fi definitiva. Se poate intampla sa nu oferi suficiente informatii despre faptele care te-ar putea absolvi de orice vina. In acest caz, din pacate chiar daca verdictul nu este pe placul tau, nu vei mai avea dreptul la nici un alt demers legal.

Odata ce ai completat constatarea de daune, aceasta nu mai poate fi retrasa si nu mai poti merge la politie daca nu esti multumit de rezultat.

Ce faci când nu poţi ajunge la consens cu celălalt şofer?

Exista insa si situatii in care nu te poti intelege cu celalat sofer. Nici el nu crede ca a gresit cu ceva si nu doreste sa completeze constatarea amiabila. Singura solutie este sa va prezentati impreuna la sectia de politie in raza careia s-a intampla accidentul.

Aici trebuie sa oferi toate dovezile pe care le detii despre accident. Daca ai fost precaut si ai camera video de bord care a filmat accidentul, va fi mult mai usor sa-ti demonstrezi nevinovatia. Cateva poze de la fata locului pot oferi indicii foarte clare.

Asigura-te ca pe pozele de la locul accidentului apar tablitele de inmatriculare ale ambelor vehicule si daunele provocate in urma accidentului. Asta presupune sa ai imagini atat de ansamblu cat si detalii.

La politie se va face un proces verbal in urma caruia se va stabili vinovatul care va fi obligat sa ofere celui pagubit o copie dupa certificatul sau RCA. In acest caz, tot de la politie se va elibera autorizatia de reparatie a vehiculului.

Daca soferul care a cauzat accidentul are o asigurare daune Allianz Tiriac , atunci masina ta va fi reparata pe aceasta asigurare. Daca insa asigurarea celui care a provocat accidentul este de la o companie cu probleme, s-ar putea sa ai surprize neplacute.

Solutia este ca tu sa ai o asigurare cu decontare care sa-ti asigure reparatia vehiculului pe propria-ti asigurare.

Ce este o asigurare RCA cu decontare?

Se poate intampla ca asigurarea RCA pe care ai primit-o sa nu-ti acopere reparatia. Asta se intampla daca celalalt sofer are asigurarea incheiata la o companie cu probleme care din lipsa de fonduri nu isi mai poate onora obligatiile.

Chiar daca nu esti vinovat, vehiculul tau nu poate fi reparat integral cu acea asigurare. Daca ai o asigurare RCA cu decontare, aceasta te poate scoate din impas.

Acest tip de asigurare are o extensie in plus care iti da posibilitatea sa-ti repari masina pe asigurarea ta, cu conditia sa nu fii vinovat de provocarea incidentului.

Asigurarea cu decontare simplifica lucrurile, trebuie doar sa iei legatura cu propriul asigurator care ulterior se va ocupa de decontarile de catre asiguratorul tert.

De exemplu daca ai o asigurare cu decontare daune Groupama , aceasta in cazul unui accident, iti acopera reparatia vehiculului, indiferent de tipul asigurarii pe care o are cel vinovat.

In ce condiţii poţi folosi asigurarea RCA cu decontare directă?

Asigurarile RCA cu decontare directa au preturi si acoperiri diferite in functie de societatea la care acestea sunt facute. Sunt insa si cateva aspecte comune la aceste asigurari.

De exemplu ele sunt valabile doar in cazul in care:

accidentul s-a petrecut pe teritoriul tarii

masinile implicate sunt inmatriculate in Romania

masinile implicate au RCA valabil

nu sunt victime in accident

In cazul unui incident cu un cetatean strain si cu o masina inamtriculata in alta tara, asigurarile cu decontare directa nu mai acopera daunele.

Cand ne alegem o asigurare RCA, trebuie sa cantarim cu atentie beneficiile pe care aceasta ni le ofera. Chiar daca poate costa mai mult, o asigurare cu decontare directa, ne poate salva de costurile unor reparatii datorate unui eveniment neplacut.