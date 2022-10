Avantajele maşinilor de închiriat

Serviciile de Rent a Car sunt din ce in ce mai atractive pentru romani in contextual dat. Mai ales pe o piata competitiva precum cea a masinilor de inchiriat din Cluj Napoca.

Piata auto este intr-o continua schimbare de la inceputurile pandemiei. Criza de smiconductori si fabricile ce au incetat productia pe timpul pandemiei cand situatia era incerta sunt factorii care au avut cel mai mare impact asupa productiei de autoturisme noi. Efectele inca se resimt atat in piata de Rent a Car dar si in piata de vanzari.

Tinand cont ca preturile de achizitie a autoturismelor atat noi cat si second hand au crescut foarte mult in ultimii ani, romanii incep sa se indrepte mai mult spre piata de Inchirieri Auto. Acest serviciu este usor accesibil si la indemana oricui, in orice oras te-ai afla.

De ce este mai atractiv sa inchiriezi masini decat sa cumperi?

Preturi uriase pentru masini noi, fara dotari si calitate mai slaba decat masinile vechi. Nu este o surpiza pentru nimeni ca masinile nu mai sunt facute sa reziste in timp, ci mai degraba toate componentele inclusiv motorul sunt considerate consumabile. Motorizarile mici de 999cmc sunt excelente, dar nu se vor alinia cu motoarele 1.9TDI la capitolul fiabilitate.

Si nici nu isi propun asta, motoarele mici cu turbina sunt facute sa reziste 200.000-250.000km, pe cand vechile generatii de motoare chiar si pe benzina erau natural aspirate, ceea ce ofera un urias avantaj cand vine vorba de uzura componentelor interne.

Programele Rabla asa cum sunt gandite de Guvern nu avantajeaza pe toata lumea, fondurile pentru tichete valorice au fost epuizate foarte rapid si nu toata lumea reuseste sa beneficieze de acest avantaj. In aceste conditii, preturile sunt exagerate pentru o masina de oras, indiferent despre ce producator este vorba. In plus, termenele de livrare de cateva luni de zile ii descurajeaza si mai mult pe potentialii cumparatori. Plata avansului pentru o masina noua trebuie efectuata in momentul lansarii comenzii, atunci se primeste si un termen estimat de livrare intre 3-6 luni care poate fi bineinteles prelungit.

Pe langa preturile autoturismelor si termenele lungi de livrare, dintre elementele ce influenteaza aceasta tendinta mentionam costurile asigurarilor obligatorii ce au crescut de la falimentul City Insurance si lipsa predictibilitatii in contextul actual.

Astfel ca optiunea de a inchira o masina este o alegere mai buna, te scapa de griji si de multa umblatura fie ca vorbim de achizitia masinii sau de servisarea ei.

In conceptia multor persoane Inchirierile auto sunt destinate doar pentru cei care calatoresc, ceea ce este complet gresit. Masinile de inchiriat sunt pretabile chiar si pentru oameni locali ce au nevoie de servicii de mobilitate si nu vor sa blocheze o suma foarte mare de bani prin achizitia unui autoturism.

Pentru o perioada de 5-6 zile cat are nevoie de o masina in fiecare luna, Sergiu C. din Cluj Napoca ajunge sa cheltuie intre 500 si 600Ron. Acest calcul este pentru un autoturism din clasa compacta aflat in oferta Napoca Rent a Car Cluj. Astfel, ajunge sa achite annual 6000RON fara a fi nevoie sa achite RCA, Anvelope, Schimburi de ulei, Rovinieta sau reparatii mecanice. Doar costul RCA-ului, anvelopele si un schimb de ulei ajung sa coste jumatate din costul inchirierii unei masini cate 5-6 zile pe luna timp de 1 an. Acesta alege sa apeleze de fiecare data cand are nevoie de masini de inchiriat in Cluj la NapocaRent, pentru disponibilitatea si seriozitatea de care au dat dovada.

Pentru cei ce au nevoie de mobilitate doar cateva zile pe luna, avantajul oferite de serviciul de Rent a Car este evident. Pentru ceilalti, exista bineinteles oferte alternative de inchirieri auto pe termen lung ce ajung sa coste 500-600 Euro/luna la contracte incheiate pe 12 Luni pentru o masina de clasa medie.

Garantiile pentru inchirieri auto sunt variate si pot varia intre 200Euro pentru masini de clasa mica si 1500Euro pentru autoturisme de lux. Totusi, exista anumite taxe suplimentare ce pot elimina in totalitate responsabilitatea in caz de accident si totodata eliminarea garantiei sau reducerea ei la o valoare infima.