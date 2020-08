Calatorii sigure si placute alaturi de cea mai buna companie de transport international WalTrans!

Serviciile pe care WalTrans le ofera cum ar fi transport persoane Germania si retur, au devenit din ce in ce mai cautate, de aceea si-au imbunatatit parcul auto si calitatea serviciilor oferite pentru a avea cat mai multi clienti multumiti.

Prin faptul ca transportul se realizeaza cu microbuzul si nu cu autocarul s-a facut posibila si introducerea unor noi servicii, foarte apreciate si cautate de pasageri, cum ar fi transportul de la domiciliu direct la adresa dorita. Este un serviciu foarte cautat care nu toate firmele il poate oferi. Avantajul acestor microbuze este ca numarul pasagerilor este mult mai mic si poate fi mai bine gestionat de catre soferi astfel nu vor exista intarzieri.

Fiind mai usor de manevrat dar si mult mai usor de introdus pe stradutele aglomerate si inguste ale oraselor, microbuzele sunt mai flexibile decat autocarele. Acest fapt permite realizarea cu succes a serviciului de preluare de la domiciliu fie a pasagerilor sau chiar si a coletelor.

Toate microbuzele folosite de firma WalTrans sunt de ultima generatie care ofera cel mai bun confort si siguranta de care are nevoie fiecare pasager. In primul rand sunt dotate cu scaune rabatabile si individuale, priza individuala pentru a putea incarca telefonul mobil, wifi,etc. Luminile ambientale sunt placute si odihnitoare atat pentru adulti cat si pentru copii.

Costurile biletelor pentru rutele Romania Germania si retur sunt avantajoase pentru toate categoriile de pasageri, iar studentii, pensionarii si copiii platesc sume mult mai mici fata de un adult. Pretul biletului pentru transport persoane Germania incepe de la 80 de euro, iar pretul pentru transport colete Germania este de 1 euro pe kg. In plus firma WalTrans ofera reduceri de pret pentru grupurile de persoane formate de minim trei persoane, dar in special si clientilor fideli care aleg sa calatoreasca cu ei.

Microbuzele lor sunt dotate cu spatiu suficient pentru bagaje, de aceea fiecare calator poate transporta din Romania catre Germania sau retur bagaje in limita a 50 de kg. Iar cu ei in cabina poate avea fiecare cate un bagaj de mana. WalTrans ofera toate aceste facilitati in pretul biletului de calatorie.

Daca iti doresti sa ai parte de o calatorie sigura, rapida si in cele mai bune conditii, noi iti recomandam cea mai buna firma WalTrans in domeniul transportului international.

Articol publicat de agentia de publicitate sicmedia.ro