Casino.com.ro: Cum să joci cele mai bune și cele mai rele mâini la Blackjack

De-a lungul anilor, strategiile de bază pentru a depăși cât mai mult avantajul casei au fost dezvoltate pentru diferitele variante de blackjack oferite în cazinourile americane.

Această postare analizează câteva mâini de blackjack, printre cele mai bune și cele mai proaste din întregul joc, și le analizează cu matematica de bază și strategie de joc, oferind sfaturi despre cum să le jucați pentru a profita la maximum de bugetul dvs. la blackjack când nu jucați la rotiri gratis .

Blackjack-ul din prima mână sau natural

Primirea unei mâini grozave nu este de obicei suficientă pentru a câștiga la blackjack cu un dealer live în cazinou. De asemenea, trebuie să jucați corect acea mână minunată.

A greși cu o mână puternică nu este doar costisitor pentru bugetul dumneavoastră, ci rănește ego-ul și încrederea de sine.

Nu trebuie să petrec mult timp vorbind despre cum să joci mâna de blackjack natural– nu trebuie să o joci deloc. Când vi se împarte un zece și un as, tocmai ați câștigat o plată instantanee bazată pe regulile jocului. În zilele noastre, în majoritatea cazinourilor americane, asta înseamnă o plată de 6:5 la pariul tău.

Matematica din spatele jocului spune că ar trebui să vă așteptați să extrageți un natural( 21)aproximativ o dată la fiecare douăzeci de mâini.

Când începi cu 20

Din nou, probabil că nu ai nevoie de prea mult antrenament sau convingere pentru a ști cum să joci o mână de douăzeci de puncte.

Am văzut câțiva jucători de blackjack împărțind o pereche de zecari, presupun că în încercarea de a dubla câștigurile, deși renunți la o victorie aproape garantată pentru două mâini nici pe aproape garantate. În plus, strategia de bază de blackjack spune să te oprești acolo..

Ați extras o mână câștigătoare, sunt foarte puține mâini care vă pot învinge și ar trebui doar să stați și să vă luați banii.

Când începi cu 11

Acestă mână poate confuza, mai alesjucătorii noi sau cei care nu sunt familiarizați cu strategia de bază de blackjack .

Adevărul este că începerea cu un total de unsprezece puncte te pune într-o poziție excelentă, în funcție de regulile jocului și de cartea dealer-ului. Dacă dealerul are un soft 17, ar trebui să dublezi miza cu o mană de 11, împotriva oricărei cărți în afară de un as. Dacă dealerul arată un as, ar trebui să mai trageți o carte.

Aceasta este o ușoară variație a strategiei care face o mare diferență în rezultatul final.

Un soft 13 sau 17

Mâinile moi sunt întotdeauna mai ușor de jucat decât totalurile dure, doar pentru că poți desena mai mult fără teama de a fi spart.

Strategia ideală pentru aceste situații este ușor de memorat și de pus în practică - strategia de bază spune că ar trebui să atingeți sau să dublați întotdeauna un soft 13-17, iar decizia dvs. se bazează doar pe cartea superioară a dealerului.

Un tabel de strategie la blackjack ar fi util la început până când îl memorezi.

Iată cum să joci fiecare total soft de la 13 la 17:

A+2 sau A + 3 – dublați împotriva unui dealer cu 5 sau 6, sau doar trageți o carte pentru orice altceva

A+4 sau A + 5 – dublați împotriva unui dealer cu 4 sau 6, sau doar trageți o carte pentru orice altceva