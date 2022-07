Cât de util poate fi un irigator dentar? Comandă la Zenkabeat

Gadgeturile care sunt pe piața de profil ne sunt deja binecunoscute, dacă ar fi să amintim aici cele cu care intrăm în contact zi de zi și anume telefonul mobil, căști wireless, smartwatches sau tastaturi pentru laptop.

Acestea ne sunt necesare cele mai multe dintre ele pentru a ne adapta la ritmul rapid în care am ajuns să trăim, dar acestea au doar un aport funcțional.

Un obiect interesant care ne este și util din punct de vedere al sănătății pe care ne-o dorim cu toții ar putea fi și un irigator dentar.

Ce este irigatorul dentar și de unde poate fi achiziționat acesta

Nu este nimic greșit în felul în care ne spălăm pe dinți doar că periajul tradițional nu curăță decât suprafața danturii, iar spațiile interdentare sunt mai greu accesibile. Tocmai de aceea este necesară folosirea unui irigator bucal care va face o igienă completă a gurii prin apa introdusă în jeturi de presiune.

Irigatorul dentar de la Zenkabeat curăță fără probleme zonele în care periuța de dinți nu ajunge sau nu este eficientă.

Chiar dacă aveți boli ale gingiilor sau nu vă place să folosiți ața dentară, purtați un aparat ortodontic sau un aparat dentar, implanturi chiar, prin folosirea unui irigatorul bucal de la Zenkabeat veți avea un zâmbet sănătos și cu siguranță mai strălucitor.

Ce proprietăți are irigatorul fără fir?

Irigatorul oral portabil fără fir de la Zenkabeat are o tehnologie avansată și un design excelent, ușor de folosit chiar și în călătorii.

Este conceput pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră și menit pentru o varietate de utilizări. Rezolvă cu adevărat problemele gurii, îndepărtează eficient 99,9% din placa dentară și respirația urât mirositoare și previne formarea cariilor prin igiena practicată zi de zi.

4 moduri de lucru și capăt rotativ de 360 de grade

Prin controlul precis al jetului de apă irigatorul are patru moduri de lucru în funcție de ce gen anume de curățire dentară se dorește.

Astfel aparatul se poate seta pe modul Pulse, pentru curățarea și masajul gingiilor. Apoi modul Soft este destinat persoanelor care poartă aparat dentar și au gingii sensibile. Modul Normal corespunde unei curățări normale sau obișnuite, iar modul Power poate fi activat atunci când se dorește o curățare mai puternică.

Irigatorul poate fi folosit și sub duș, deoarece are protecție waterproof. Se poate curăța sub jetul de apă.

Rezervor de apă care se poate folosi în două moduri diferite

Rezervorul are o capacitate de 310 ml și se poate folosi în două moduri diferite și anume se poate detașa de irigator și umple direct de la robinet sau se poate folosi furtunul interior, special pentru acest lucru.

Irigatorul este dotat cu baterie și cu 4 capete de lucru.

Pentru mai multe detalii despre produse accesați pagina oficială.

Contact: [email protected]