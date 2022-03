Ce costuri implică renovarea unui apartament şi cum poţi face rost de banii necesari

Desi este necesara o investitie financiara, un plan bine pus la punct te ajuta sa stabilesti ordinea etapelor de lucru si sa efectuezi toate reparatiile cu succes. Astfel, aspectul obtinut va fi in conformitate cu cel pe care ti-l imaginezi in momentul de fata. Iata cum determini de cati bani ai nevoie si cum ii poti obtine!

Cum calculezi un buget apropiat de realitate?

In primul rand, estimarea bugetului variaza in functie de materialele pe care le vei folosi si de magazinele de unde le cumperi. Pe langa aceste costuri, trebuie sa iei in calcul manopera si daca vrei sau nu sa modifici instalatiile electrice si sanitare.

La modul general, este bine sa aloci un fond de rezerva de 15-20% din valoarea calculata pentru a acoperi situatiile neprevazute. Daca iti doresti ajutor profesional, poti apela la un designer de interior. Acesta iti permite sa efectuezi toate pregatirile intr-un timp mai scurt si iti poate oferi un pachet avantajos, daca vrei sa modifici toata locuinta.

Care sunt etapele de lucru?

Exista multe firme care ofera servicii de renovare complete, astfel incat nu vei avea nevoie de echipe diferite pentru fiecare operatiune. Lucrarile de zidarie implica gletuirea, indreptarea, turnatul sapelor de nivelare si hidroizolatia. Acum se mai pot instala accesoriile din baie, incalzirea prin pardoseala sau aerul conditionat.

Daca este nevoie, se inlocuiesc din aparatele electrocasnice si se pregatesc corpurile de iluminat, prizele si intrerupatoarele. Atunci cand soliciti montajul de gresie si faianta, achizitioneaza mai multe placi decat numarul necesar pentru a le putea inlocui pe cele care nu sunt functionale. In general, plata este calculata la metru patrat. Cu toate acestea, unii mesteri iti pot solicita o suma fixa pentru lucrarea completa.

Zugravirea locuintei se poate face la final, iar materialele se vor alege in functie de preferintele personale. Daca nu-ti mai doresti vopsea pe pereti, o poti inlocui cu tapet. In ultima faza se monteaza parchetul si marginile decorative, si se fac retusurile. Modelul poate fi laminat sau din lemn masiv, materialul jucand un rol important in determinarea pretului final. Pe langa finisaje, gandeste-te daca ai nevoie de usi, geamuri sau sa renovezi balconul. Dupa ce stabilesti cu exactitate renovarile pe care vrei sa le faci, se poate realiza inclusiv o estimare de timp pentru lucrari.

De ce sa iei un credit pentru renovare?

In cazul in care ai aflat de cati bani ai nevoie pentru acest proces si nu dispui de toata suma necesara, este normal sa te gandesti la metode prin care sa economisesti. Pentru a face lucrurile mai simple, deschide un cont de economii si pastreaza fondurile separate de cheltuielile obisnuite. Asa vei reusi sa elimini tentatia de a folosi in alte scopuri ceea ce strangi si vei fi mai motivat.

Urmatorul pas este sa monitorizezi cu atentie veniturile si cheltuielile din prezent. De exemplu, daca ai un stil de viata foarte activ, ai putea renunta pentru o vreme la hainele scumpe sau activitatile care nu-ti aduc niciun beneficiu pe termen lung. Iar daca nu poti amana nicicum proiectul de renovare, solicita credite pentru nevoi personale .

La ora actuala, Creditul Star de la Provident pune la dispozitie o perioada contractuala valabila intre 12 si 21 de luni, cu o valoare care ajunge pana la 15.000 de lei. Criteriile pentru a putea efectua o solicitare sunt varsta de cel putin 18 ani, un venit fix dovedibil, adresa de domiciliu pe teritoriul Romaniei si un numar de telefon valid. Solicitarea nu implica drumuri sau asteptari la cozi, fiind posibil sa o realizezi online. De asemenea, nu este nevoie de giranti sau garantii pentru credite nebancare rapide , iar procesul va fi transparent in intregime.

Provident este o Institutie Financiara Nebancara ce sprijina creditarea responsabila in Romania de 15 ani si are peste 1,2 milioane de clienti activi. Atat timp cat efectuezi o planificare financiara corecta si depui efort pentru a-ti indeplini scopul, un sprijin financiar te poate scoate si pe tine din impas. Ai astfel toate sansele sa duci lucrurile la capat. Renovarea este un proces costisitor si poate dura luni bune insa o locuinta frumoasa si moderna te ajuta sa te bucuri de mai mult confort ani la rand.